https://arabic.sputniknews.com/20220607/آلاف-المهاجرين-غير-النظاميين-يتجهون-للحدود-المكسيكية-الأمريكية-تزامنا-مع-قمة-الأمريكتين-1063197890.html
آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكتين
آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكتين
انطلق آلاف المهاجرين غير النظاميين ضمن قافلة للهجرة، أمس الاثنين، صوب الحدود المكسيكية الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس، والتي تبحث... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T04:53+0000
2022-06-07T04:53+0000
2022-06-07T04:53+0000
أخبار المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/25/1036322547_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_f86248e41f50388b2ba65b51d568322e.jpg
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القافلة، التي انطلقت من بلدة تاباتشولا جنوب المكسيك، تضم الآلاف من بينهم نساء وأطفال قاصرون، وينحدر معظمهم من أمريكا الوسطى والجنوبية، لتقطع أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر صوب الشمال.وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القافلة تسعى إلى أن تكون "ورقة ضغط" على قادة القارة الأمريكية المجتمعين في لوس أنجلوس، بينما يأمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الهجرة، في ظل انتقادات الجمهوريين لسياساته في المجال.وأبرزت أن القمة تنعقد في ظل "مقاطعة" العديد من قادة دول القارة، وفي مقدمتهم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعتبر بلاده شريكا رئيسيا لواشنطن في تدبير معضلة الهجرة غير النظامية.وتعد المكسيك محطة رئيسة في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي، فارين من الفقر والعنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/المكسيك-تعتقل-أزيد-من-77-ألف-مهاجر-غير-نظامي-فى-الربع-الأول-من-2022-1063147596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/25/1036322547_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f5e32e02d891a30a1e8a18e8fa1be9eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكتين
تابعنا عبر
انطلق آلاف المهاجرين غير النظاميين ضمن قافلة للهجرة، أمس الاثنين، صوب الحدود المكسيكية الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس، والتي تبحث عدة قضايا وفي مقدمتها الهجرة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القافلة، التي انطلقت من بلدة تاباتشولا جنوب المكسيك، تضم الآلاف من بينهم نساء وأطفال قاصرون
، وينحدر معظمهم من أمريكا الوسطى والجنوبية، لتقطع أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر صوب الشمال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القافلة تسعى إلى أن تكون "ورقة ضغط" على قادة القارة الأمريكية المجتمعين في لوس أنجلوس، بينما يأمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الهجرة، في ظل انتقادات الجمهوريين لسياساته في المجال.
وأبرزت أن القمة تنعقد في ظل "مقاطعة" العديد من قادة دول القارة، وفي مقدمتهم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعتبر بلاده شريكا رئيسيا لواشنطن في تدبير معضلة الهجرة غير النظامية.
وتعد المكسيك محطة رئيسة في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي، فارين من الفقر والعنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية.