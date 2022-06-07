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https://arabic.sputniknews.com/20220607/آلاف-المهاجرين-غير-النظاميين-يتجهون-للحدود-المكسيكية-الأمريكية-تزامنا-مع-قمة-الأمريكتين-1063197890.html
آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكتين
آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكتين
انطلق آلاف المهاجرين غير النظاميين ضمن قافلة للهجرة، أمس الاثنين، صوب الحدود المكسيكية الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس، والتي تبحث... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T04:53+0000
2022-06-07T04:53+0000
أخبار المكسيك
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القافلة، التي انطلقت من بلدة تاباتشولا جنوب المكسيك، تضم الآلاف من بينهم نساء وأطفال قاصرون، وينحدر معظمهم من أمريكا الوسطى والجنوبية، لتقطع أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر صوب الشمال.وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القافلة تسعى إلى أن تكون "ورقة ضغط" على قادة القارة الأمريكية المجتمعين في لوس أنجلوس، بينما يأمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الهجرة، في ظل انتقادات الجمهوريين لسياساته في المجال.وأبرزت أن القمة تنعقد في ظل "مقاطعة" العديد من قادة دول القارة، وفي مقدمتهم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعتبر بلاده شريكا رئيسيا لواشنطن في تدبير معضلة الهجرة غير النظامية.وتعد المكسيك محطة رئيسة في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي، فارين من الفقر والعنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/المكسيك-تعتقل-أزيد-من-77-ألف-مهاجر-غير-نظامي-فى-الربع-الأول-من-2022-1063147596.html
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أخبار المكسيك

آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكتين

04:53 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardoقافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardo
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انطلق آلاف المهاجرين غير النظاميين ضمن قافلة للهجرة، أمس الاثنين، صوب الحدود المكسيكية الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس، والتي تبحث عدة قضايا وفي مقدمتها الهجرة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القافلة، التي انطلقت من بلدة تاباتشولا جنوب المكسيك، تضم الآلاف من بينهم نساء وأطفال قاصرون، وينحدر معظمهم من أمريكا الوسطى والجنوبية، لتقطع أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر صوب الشمال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القافلة تسعى إلى أن تكون "ورقة ضغط" على قادة القارة الأمريكية المجتمعين في لوس أنجلوس، بينما يأمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الهجرة، في ظل انتقادات الجمهوريين لسياساته في المجال.
قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك و غواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
المكسيك تعتقل أكثر من 77 ألف مهاجر غير نظامي في الربع الأول من 2022
أمس, 03:27 GMT
وأبرزت أن القمة تنعقد في ظل "مقاطعة" العديد من قادة دول القارة، وفي مقدمتهم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعتبر بلاده شريكا رئيسيا لواشنطن في تدبير معضلة الهجرة غير النظامية.
وتعد المكسيك محطة رئيسة في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي، فارين من الفقر والعنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية.
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