https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-التركية-عمليتنا-شمالي-سوريا-تستهدف-الإرهابيين-ولا-يجب-إعاقتها-1063221198.html

الدفاع التركية: عمليتنا شمالي سوريا تستهدف الإرهابيين ولا يجب إعاقتها

الدفاع التركية: عمليتنا شمالي سوريا تستهدف الإرهابيين ولا يجب إعاقتها

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T13:05+0000

2022-06-07T13:05+0000

2022-06-07T13:05+0000

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وقال الوزير، في بيان نُشر في موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، ويجب ألا يحاول أحد إعاقتنا عن تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة".وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".وكان أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب وإنشاء ما وصفه بـ "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً. وبحسب تقارير إعلامية، سيتم تنفيذ العمليات في أربع مناطق سورية.واعتبر أردوغان أن العملية العسكرية التي يعتزم الجيش التركي تنفيذها، ضرورية لضمان أمن واستقرار الدولة التركية.بالمقابل، احتجت سوريا، في رسالة بعثتها وزارة الخارجية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، على نية تركيا شن عملية عسكرية داخل أراضيها.واعتبرت الخارجية السورية أن أي عمل عسكري تنفذه تركيا داخل الأراضي السورية هو "عمل من أعمال العدوان ونشاط استعماري".

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العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, أخبار سوريا اليوم