https://arabic.sputniknews.com/20220605/تركيا-تعلن-تحييد-16-عنصرا-من-واي-بي-جي-شمالي-سوريا-1063120773.html
تركيا تعلن تحييد 16 عنصرا من "واي بي جي" شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد 16 عنصرا من "واي بي جي" شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 16 عنصرا من تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" (YPG/PKK) شمالي سوريا. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:05+0000
2022-06-05T12:05+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أنه تم تحييد 16 من عناصر "واي بي جي" شمالي سوريا، على خلفية إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليات نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات.وكانت تركيا أطلقت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.وأعلنت أنقرة، في 18 مارس/آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني من العام ذاته، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية من منطقة سيطرتها في عفرين.وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد 16 عنصرا من "واي بي جي" شمالي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 16 عنصرا من تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" (YPG/PKK) شمالي سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع التركية
في بيان لها، أنه تم تحييد 16 من عناصر "واي بي جي" شمالي سوريا، على خلفية إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليات نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات.
وكانت تركيا أطلقت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.
وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة
يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.
وأعلنت أنقرة، في 18 مارس/آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني من العام ذاته، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية من منطقة سيطرتها في عفرين.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية
؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.