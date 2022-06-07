https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تتمركز-في-مخازن-القمح-تحضيرا-لسيناريو-إعلامي-1063241905.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتمركز في مخازن القمح تحضيرا "لسيناريو إعلامي"

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتمركز في مخازن القمح تحضيرا "لسيناريو إعلامي"

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي الكتائب القومية، الذين غادروا الأراضي المحررة، قاموا بإتلاف أكثر من 50 ألف طن من... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T19:30+0000

2022-06-07T19:30+0000

2022-06-07T19:30+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وأضاف ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء: "لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية، الذين غادروا الأراضي المحررة، غير راغبين في ترك إمدادات الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في مخزن حبوب كبير في الميناء، ونتيجة لذلك، تم إتلاف أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".وأكد ميزينتسيف أن "مثل هذه الأحداث تجري على خلفية التأييد الكامل من دول ما يسمى بالغرب المتحضر والهستيريا المستمرة حول الاتهامات الكاذبة ضد روسيا بإحداث أزمة غذاء في العالم".وأعلن ميزينتسيف أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مركبات مدرعة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع هاوتزر أمريكية حول صوامع حبوب بمناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يطلقون منها النار على المناطق الحدودية في روسيا.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميزينتسيف، ففي قرية "نوفودونيتسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، قام مقاتلو التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة بتثبيت مرابض المدفعية وراجمات الصواريخ ضمن نطاق توزع صوامع الحبوب، والتي قصفوا بشكل منهجي منها على المدن القريبة".وأشار ميزينتسيف إلى أن "الغرض من مثل هذه الإجراءات من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين هو استجرارنا للرد، وبعد ذلك، ووفقًا لسيناريو تم إعداده بالفعل مع تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب ضربات عشوائية مزعومة على البنية التحتية المدنية".كما كشف ميزينتسيف أنه قد تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في يوم واحد من المناطق الخطرة في أوكرانيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأردف: "وبشكل إجمالي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 1713509 أشخاص، منهم 276428 من الأطفال".كما أوضح ميزينتسيف أن 249602 وحدة من المركبات الشخصية عبرت حدود روسيا، من بينها أكثر من 3.6 ألف خلال اليوم الماضي. ووفقا له، يعمل أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت للاجئين بانتظام في روسيا.وكشف ميزينتسيف عن الأعمال الإنسانية التي تنفذها روسيا في مناطق أوكرانيا الجنوبية، بالإضافة إلى جمهوريات دونباس.وأضاف ميزينتسيف: "منذ 2 مارس/ آذار، سلمت روسيا 27334.7 طنًا من المستلزمات والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونفذت 1122 عملًا إنسانيًا".

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري