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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتمركز في مخازن القمح تحضيرا "لسيناريو إعلامي"
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتمركز في مخازن القمح تحضيرا "لسيناريو إعلامي"
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي الكتائب القومية، الذين غادروا الأراضي المحررة، قاموا بإتلاف أكثر من 50 ألف طن من... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:30+0000
2022-06-07T19:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأضاف ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء: "لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية، الذين غادروا الأراضي المحررة، غير راغبين في ترك إمدادات الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في مخزن حبوب كبير في الميناء، ونتيجة لذلك، تم إتلاف أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".وأكد ميزينتسيف أن "مثل هذه الأحداث تجري على خلفية التأييد الكامل من دول ما يسمى بالغرب المتحضر والهستيريا المستمرة حول الاتهامات الكاذبة ضد روسيا بإحداث أزمة غذاء في العالم".وأعلن ميزينتسيف أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مركبات مدرعة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع هاوتزر أمريكية حول صوامع حبوب بمناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يطلقون منها النار على المناطق الحدودية في روسيا.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميزينتسيف، ففي قرية "نوفودونيتسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، قام مقاتلو التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة بتثبيت مرابض المدفعية وراجمات الصواريخ ضمن نطاق توزع صوامع الحبوب، والتي قصفوا بشكل منهجي منها على المدن القريبة".وأشار ميزينتسيف إلى أن "الغرض من مثل هذه الإجراءات من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين هو استجرارنا للرد، وبعد ذلك، ووفقًا لسيناريو تم إعداده بالفعل مع تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب ضربات عشوائية مزعومة على البنية التحتية المدنية".كما كشف ميزينتسيف أنه قد تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في يوم واحد من المناطق الخطرة في أوكرانيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأردف: "وبشكل إجمالي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 1713509 أشخاص، منهم 276428 من الأطفال".كما أوضح ميزينتسيف أن 249602 وحدة من المركبات الشخصية عبرت حدود روسيا، من بينها أكثر من 3.6 ألف خلال اليوم الماضي. ووفقا له، يعمل أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت للاجئين بانتظام في روسيا.وكشف ميزينتسيف عن الأعمال الإنسانية التي تنفذها روسيا في مناطق أوكرانيا الجنوبية، بالإضافة إلى جمهوريات دونباس.وأضاف ميزينتسيف: "منذ 2 مارس/ آذار، سلمت روسيا 27334.7 طنًا من المستلزمات والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونفذت 1122 عملًا إنسانيًا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتمركز في مخازن القمح تحضيرا "لسيناريو إعلامي"

19:30 GMT 07.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي الكتائب القومية، الذين غادروا الأراضي المحررة، قاموا بإتلاف أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".
وأضاف ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء: "لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية، الذين غادروا الأراضي المحررة، غير راغبين في ترك إمدادات الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في مخزن حبوب كبير في الميناء، ونتيجة لذلك، تم إتلاف أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".
وأكد ميزينتسيف أن "مثل هذه الأحداث تجري على خلفية التأييد الكامل من دول ما يسمى بالغرب المتحضر والهستيريا المستمرة حول الاتهامات الكاذبة ضد روسيا بإحداث أزمة غذاء في العالم".
وقال ميزينتسيف "هذه الجريمة اللا إنسانية تظهر للمجتمع الدولي بأسره الوجه الحقيقي لنظام كييف، الذي يستخدم في الواقع أساليب الإرهاب الغذائي ضد شعبه".
وأعلن ميزينتسيف أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مركبات مدرعة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع هاوتزر أمريكية حول صوامع حبوب بمناطق خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يطلقون منها النار على المناطق الحدودية في روسيا.

"في منطقة خاركوف، وعلى أراضي صوامع زولوتشيف، نشرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية قطعا مدفعية غربية الصنع، حيث أطلقوا منها النار على المناطق الحدودية الروسية".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميزينتسيف، ففي قرية "نوفودونيتسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، قام مقاتلو التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة بتثبيت مرابض المدفعية وراجمات الصواريخ ضمن نطاق توزع صوامع الحبوب، والتي قصفوا بشكل منهجي منها على المدن القريبة".

"في قرية نوفوإيكونوميتشيسكوي، وقرية نوفوفاسيلييفكوي، في منطقة سومي، توجد وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق صوامع تخزين الحبوب والبطاطس، والمركبات المدرعة الثقيلة والمدفعية القيلة تقع في المنطقة المجاورة لها أيضا".

وأشار ميزينتسيف إلى أن "الغرض من مثل هذه الإجراءات من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين هو استجرارنا للرد، وبعد ذلك، ووفقًا لسيناريو تم إعداده بالفعل مع تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، يتهمون القوات المسلحة الروسية بارتكاب ضربات عشوائية مزعومة على البنية التحتية المدنية".
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17:38 GMT
كما كشف ميزينتسيف أنه قد تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في يوم واحد من المناطق الخطرة في أوكرانيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

"خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبدون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 695 22 شخصا، من بينهم 069 3 طفلا، من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس إلى أراضي روسيا".

وأردف: "وبشكل إجمالي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 1713509 أشخاص، منهم 276428 من الأطفال".
كما أوضح ميزينتسيف أن 249602 وحدة من المركبات الشخصية عبرت حدود روسيا، من بينها أكثر من 3.6 ألف خلال اليوم الماضي. ووفقا له، يعمل أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت للاجئين بانتظام في روسيا.
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14:54 GMT
وكشف ميزينتسيف عن الأعمال الإنسانية التي تنفذها روسيا في مناطق أوكرانيا الجنوبية، بالإضافة إلى جمهوريات دونباس.

"في 7 يونيو، تم تنفيذ ثمانية أعمال إنسانية في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخاركوف وخيرسون، تم خلالها نقل 642 طنًا من المواد الأساسية والمواد الغذائية إلى السكان".

وأضاف ميزينتسيف: "منذ 2 مارس/ آذار، سلمت روسيا 27334.7 طنًا من المستلزمات والأغذية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونفذت 1122 عملًا إنسانيًا".
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