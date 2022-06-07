https://arabic.sputniknews.com/20220607/الأمم-المتحدة-لم-يتسن-التأكد-من-صحة-الادعاءات-بسرقة-روسيا-للحبوب-الأوكرانية-1063238773.html
الأمم المتحدة: لم يتسن التأكد من صحة الادعاءات "بسرقة" روسيا للحبوب الأوكرانية
الأمم المتحدة: لم يتسن التأكد من صحة الادعاءات "بسرقة" روسيا للحبوب الأوكرانية
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن برنامج الغذاء العالمي لم يتمكن من التحقق من مزاعم قيام روسيا "بسرقة" حبوب أوكرانية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T17:38+0000
2022-06-07T17:38+0000
2022-06-07T17:38+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية، "لقد رأينا (التقارير الإعلامية الأخيرة)، ونتحدث إلى زملائنا في برنامج الأغذية العالمي، وليس لديهم وسيلة للتحقق من هذه المزاعم، ونحن ندعو إلى حرية الحركة في البحر الأسود".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في 3 حزيران/ يونيو أن "روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها".وشدد بوتين: "لسنا من قام بتلغيم مداخل الموانئ. إنها أوكرانيا قامت بذلك. لقد قلنا كثيرا لكل زملائنا: فليقوموا بإزالة الألغام، وعندها ستخرج السفن من الموانئ. نحن نضمن عبور آمن بدون أي مشاكل. عليهم أن يقوموا بإزالة الألغام ورفع السفن من قاع البحر الأسود، التي قاموا بإغراقها من أجل إعاقة المرور إلى موانئ جنوب أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي: "لن نقوم باستغلال موقف إزالة الألغام من أجل شن هجمات من البحر. لقد قلت هذا سابقا".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/انخفاض-أسعار-القمح-العالمية-بعد-تصريحات-بوتين-بشأن-الموانئ-الأوكرانية-1063133691.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: لم يتسن التأكد من صحة الادعاءات "بسرقة" روسيا للحبوب الأوكرانية
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن برنامج الغذاء العالمي لم يتمكن من التحقق من مزاعم قيام روسيا "بسرقة" حبوب أوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية، "لقد رأينا (التقارير الإعلامية الأخيرة)، ونتحدث إلى زملائنا في برنامج الأغذية العالمي، وليس لديهم وسيلة للتحقق من هذه المزاعم، ونحن ندعو إلى حرية الحركة في البحر الأسود".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في 3 حزيران/ يونيو أن "روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها".
وشدد بوتين
: "لسنا من قام بتلغيم مداخل الموانئ. إنها أوكرانيا قامت بذلك. لقد قلنا كثيرا لكل زملائنا: فليقوموا بإزالة الألغام، وعندها ستخرج السفن من الموانئ. نحن نضمن عبور آمن بدون أي مشاكل. عليهم أن يقوموا بإزالة الألغام ورفع السفن من قاع البحر الأسود، التي قاموا بإغراقها من أجل إعاقة المرور إلى موانئ جنوب أوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي: "لن نقوم باستغلال موقف إزالة الألغام من أجل شن هجمات من البحر. لقد قلت هذا سابقا".