https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-الروسية-شويغو-يناقش-مع-نظيره-التركي-الوضع-في-أوكرانيا-وسوريا-1063226355.html

الدفاع الروسية: شويغو يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا وسوريا

الدفاع الروسية: شويغو يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي شويغو ناقش مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا وسوريا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T14:17+0000

2022-06-07T14:17+0000

2022-06-07T14:17+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف

أخبار تركيا اليوم

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، في 7 حزيران/يونيو 2022، تم إجراء محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتبادل وجهات النظر وتقييمات الوضع في أوكرانيا وسوريا".وأضاف البيان: "ناقش وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا. كما تمت الإشارة إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا بهدف الحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة".هذا وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم، أن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.وقال الوزير، في بيان نُشر في موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، ويجب ألا يحاول أحد إعاقتنا عن تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة".وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".

https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-التركية-عمليتنا-شمالي-سوريا-تستهدف-الإرهابيين-ولا-يجب-إعاقتها-1063221198.html

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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار تركيا اليوم