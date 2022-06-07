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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-الروسية-شويغو-يناقش-مع-نظيره-التركي-الوضع-في-أوكرانيا-وسوريا-1063226355.html
الدفاع الروسية: شويغو يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا وسوريا
الدفاع الروسية: شويغو يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا وسوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي شويغو ناقش مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا وسوريا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:17+0000
2022-06-07T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، في 7 حزيران/يونيو 2022، تم إجراء محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتبادل وجهات النظر وتقييمات الوضع في أوكرانيا وسوريا".وأضاف البيان: "ناقش وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا. كما تمت الإشارة إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا بهدف الحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة".هذا وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم، أن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.وقال الوزير، في بيان نُشر في موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، ويجب ألا يحاول أحد إعاقتنا عن تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة".وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-التركية-عمليتنا-شمالي-سوريا-تستهدف-الإرهابيين-ولا-يجب-إعاقتها-1063221198.html
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار تركيا اليوم

الدفاع الروسية: شويغو يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا وسوريا

14:17 GMT 07.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي شويغو ناقش مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا وسوريا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، في 7 حزيران/يونيو 2022، تم إجراء محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتبادل وجهات النظر وتقييمات الوضع في أوكرانيا وسوريا".
وأضاف البيان: "ناقش وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا. كما تمت الإشارة إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا بهدف الحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة".
هذا وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم، أن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.
وقال الوزير، في بيان نُشر في موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، ويجب ألا يحاول أحد إعاقتنا عن تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة".
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
الدفاع التركية: عمليتنا شمالي سوريا تستهدف الإرهابيين ولا يجب إعاقتها
13:05 GMT
وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
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