https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدومينيكان-مقتل-وزير-داخل-مكتبه-بالرصاص-1063196319.html
الدومينيكان.. مقتل وزير داخل مكتبه بالرصاص
الدومينيكان.. مقتل وزير داخل مكتبه بالرصاص
أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، أمس الاثنين، عن اغتيال وزير البيئة أورلاندو خورخي ميرا، بعد إطلاق النار عليه في مكتبه. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T00:51+0000
2022-06-07T00:51+0000
2022-06-07T00:51+0000
جمهورية الدومينيكان
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وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس، إنه تم اعتقال مشتبه به اسمه ميغيل كروز، لافتا إلى أن كروز كان صديق طفولة الوزير، دون إعطاء دافع محتمل للهجوم.وميرا المحامي، البالغ من العمر 55 عاما، هو نجل الرئيس السابق سلفادور خورخي بلانكو الذي رأس الدومينيكان من عام 2002 إلى عام 2006.
جمهورية الدومينيكان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية الدومينيكان
الدومينيكان.. مقتل وزير داخل مكتبه بالرصاص
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أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، أمس الاثنين، عن اغتيال وزير البيئة أورلاندو خورخي ميرا، بعد إطلاق النار عليه في مكتبه.
وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس، إنه تم اعتقال مشتبه به اسمه ميغيل كروز، لافتا إلى أن كروز كان صديق طفولة الوزير
، دون إعطاء دافع محتمل للهجوم.
وميرا المحامي، البالغ من العمر 55 عاما، هو نجل الرئيس السابق سلفادور خورخي بلانكو الذي رأس الدومينيكان من عام 2002 إلى عام 2006.