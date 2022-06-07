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https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدومينيكان-مقتل-وزير-داخل-مكتبه-بالرصاص-1063196319.html
الدومينيكان.. مقتل وزير داخل مكتبه بالرصاص
الدومينيكان.. مقتل وزير داخل مكتبه بالرصاص
أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، أمس الاثنين، عن اغتيال وزير البيئة أورلاندو خورخي ميرا، بعد إطلاق النار عليه في مكتبه. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T00:51+0000
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جمهورية الدومينيكان
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وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس، إنه تم اعتقال مشتبه به اسمه ميغيل كروز، لافتا إلى أن كروز كان صديق طفولة الوزير، دون إعطاء دافع محتمل للهجوم.وميرا المحامي، البالغ من العمر 55 عاما، هو نجل الرئيس السابق سلفادور خورخي بلانكو الذي رأس الدومينيكان من عام 2002 إلى عام 2006.
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جمهورية الدومينيكان

الدومينيكان.. مقتل وزير داخل مكتبه بالرصاص

00:51 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / ERIKA SANTELICESالشرطة خارج مقر وزارة البيئة الدومينيكية في أثناء إطلاق النار على الوزير أورلاندو خورخي ميرا 6 يونيو 2022
الشرطة خارج مقر وزارة البيئة الدومينيكية في أثناء إطلاق النار على الوزير أورلاندو خورخي ميرا 6 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / ERIKA SANTELICES
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أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، أمس الاثنين، عن اغتيال وزير البيئة أورلاندو خورخي ميرا، بعد إطلاق النار عليه في مكتبه.
وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس، إنه تم اعتقال مشتبه به اسمه ميغيل كروز، لافتا إلى أن كروز كان صديق طفولة الوزير، دون إعطاء دافع محتمل للهجوم.
وميرا المحامي، البالغ من العمر 55 عاما، هو نجل الرئيس السابق سلفادور خورخي بلانكو الذي رأس الدومينيكان من عام 2002 إلى عام 2006.
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