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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/الرئيس-الشيشاني-يعلن-شن-هجوم-واسع-النطاق-في-جمهورية-لوغانسك-1063229836.html
الرئيس الشيشاني يعلن شن هجوم واسع النطاق في جمهورية لوغانسك
الرئيس الشيشاني يعلن شن هجوم واسع النطاق في جمهورية لوغانسك
صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأن القوات الروسية ووحدات من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا في أراضي الجمهورية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:01+0000
2022-06-07T15:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
قديروف
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وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الوحدات الشيشانية، جنبا إلى جنب مع التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين المتطرفين. وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".كما نشر قديروف لقطات لمعارك نشطة في الغابة والمناطق السكنية، تظهر مواقع المقاتلين الأوكرانيين المدمرة والأسلحة التي حصل عليها المقاتلون الشيشان من القوات الأوكرانية.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن 97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية قد تم تحريرها بالفعل.كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتسك.وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/شويغو-يعلن-تحرير-القسم-الأكبر-من-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-على-الجانب-الأيسر-لنهر-سيفيرسكي-دونيتسك-1063212777.html
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روسيا, عمليات عسكرية, قديروف

الرئيس الشيشاني يعلن شن هجوم واسع النطاق في جمهورية لوغانسك

15:01 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأن القوات الروسية ووحدات من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا في أراضي الجمهورية.
وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الوحدات الشيشانية، جنبا إلى جنب مع التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين المتطرفين. وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".
كما نشر قديروف لقطات لمعارك نشطة في الغابة والمناطق السكنية، تظهر مواقع المقاتلين الأوكرانيين المدمرة والأسلحة التي حصل عليها المقاتلون الشيشان من القوات الأوكرانية.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن 97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية قد تم تحريرها بالفعل.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شويغو يعلن تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر لنهر سيفيرسكي دونيتسك
10:25 GMT
كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتسك.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".
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