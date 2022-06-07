https://arabic.sputniknews.com/20220607/الرئيس-الشيشاني-يعلن-شن-هجوم-واسع-النطاق-في-جمهورية-لوغانسك-1063229836.html
الرئيس الشيشاني يعلن شن هجوم واسع النطاق في جمهورية لوغانسك
الرئيس الشيشاني يعلن شن هجوم واسع النطاق في جمهورية لوغانسك
صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأن القوات الروسية ووحدات من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا في أراضي الجمهورية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:01+0000
2022-06-07T15:01+0000
2022-06-07T15:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
قديروف
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وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الوحدات الشيشانية، جنبا إلى جنب مع التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين المتطرفين. وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".كما نشر قديروف لقطات لمعارك نشطة في الغابة والمناطق السكنية، تظهر مواقع المقاتلين الأوكرانيين المدمرة والأسلحة التي حصل عليها المقاتلون الشيشان من القوات الأوكرانية.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن 97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية قد تم تحريرها بالفعل.كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتسك.وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/شويغو-يعلن-تحرير-القسم-الأكبر-من-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-على-الجانب-الأيسر-لنهر-سيفيرسكي-دونيتسك-1063212777.html
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روسيا, عمليات عسكرية, قديروف
الرئيس الشيشاني يعلن شن هجوم واسع النطاق في جمهورية لوغانسك
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صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بأن القوات الروسية ووحدات من القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا في أراضي الجمهورية.
وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الوحدات الشيشانية، جنبا إلى جنب مع التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما واسعا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين المتطرفين. وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".
كما نشر قديروف لقطات لمعارك نشطة في الغابة والمناطق السكنية، تظهر مواقع المقاتلين الأوكرانيين المدمرة والأسلحة التي حصل عليها المقاتلون الشيشان من القوات الأوكرانية.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن 97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية قد تم تحريرها بالفعل.
كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرسكي دونيتسك.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".