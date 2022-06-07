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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أجهزة الكشف عن الإشعاع في تشيرنوبل عادت لنقل البيانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أجهزة الكشف عن الإشعاع في تشيرنوبل عادت لنقل البيانات
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الكشف عن الإشعاع في المنطقة المحيطة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية "عادت لنقل البيانات" مرة أخرى،... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:44+0000
2022-06-07T19:44+0000
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان: "تقوم العشرات من أجهزة الكشف عن الإشعاع مرة أخرى بنقل البيانات من المنطقة المحيطة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية، بعد أن نجحت أوكرانيا بدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إصلاح خط نقل المعلومات الذي تم قطعه منذ أكثر من 100 يوم".من جانبه قال المدير العام للوكالة رفائيل غروسي: "معظم الكاشفات الـ 39 التي ترسل البيانات من منطقة الحظر، والتي تمتد لـ30 كيلومترًا حول محطة الطاقة النووية، أصبحت مرئية الآن على خريطة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولي وتم تحديثها كما كانت قبل الانقطاع".وأكد غروسي أن "القياسات التي تم تلقيها حتى الآن تشير إلى أن مستويات الإشعاع تتماشى مع تلك التي تم قياسها قبل النزاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تتمركز-في-مخازن-القمح-تحضيرا-لسيناريو-إعلامي-1063241905.html
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أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أجهزة الكشف عن الإشعاع في تشيرنوبل عادت لنقل البيانات

19:44 GMT 07.06.2022
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الكشف عن الإشعاع في المنطقة المحيطة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية "عادت لنقل البيانات" مرة أخرى، للمرة الأولى منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان: "تقوم العشرات من أجهزة الكشف عن الإشعاع مرة أخرى بنقل البيانات من المنطقة المحيطة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية، بعد أن نجحت أوكرانيا بدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إصلاح خط نقل المعلومات الذي تم قطعه منذ أكثر من 100 يوم".
"بدأ مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلقي قياسات الإشعاع من المنطقة المحظورة التي تم إنشاؤها بعد حادث تشيرنوبل عام 1986"، منوها أنه "توقفت شبكة مراقبة الإشعاع في المنطقة عن العمل في 24 فبراير".
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من جانبه قال المدير العام للوكالة رفائيل غروسي: "معظم الكاشفات الـ 39 التي ترسل البيانات من منطقة الحظر، والتي تمتد لـ30 كيلومترًا حول محطة الطاقة النووية، أصبحت مرئية الآن على خريطة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولي وتم تحديثها كما كانت قبل الانقطاع".
وأكد غروسي أن "القياسات التي تم تلقيها حتى الآن تشير إلى أن مستويات الإشعاع تتماشى مع تلك التي تم قياسها قبل النزاع".
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