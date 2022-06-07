https://arabic.sputniknews.com/20220607/اليابان-تفرض-عقوبات-على-بنوك-في-روسيا-وبيلاروسيا-1063196813.html
اليابان تفرض عقوبات على بنوك في روسيا وبيلاروسيا
اليابان تفرض عقوبات على بنوك في روسيا وبيلاروسيا
فرضت الحكومة اليابانية عقوبات، اليوم الثلاثاء، بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، ضد بنك روزلخوزبانك الروسي وبنك الائتمان في موسكو،... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T02:19+0000
2022-06-07T02:19+0000
2022-06-07T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس وزراء اليابان
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن العقوبات التي تنطوي على تجميد الأصول في اليابان، إن وجدت، فضلا عن حظر المعاملات المالية مع هذه المنظمات، تدخل حيز التنفيذ في 7 يونيو/حزيران.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنطونوف-الصحفيون-الروس-يتعرضون-للمضايقة-في-الولايات-المتحدة-1063196668.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس وزراء اليابان
اليابان تفرض عقوبات على بنوك في روسيا وبيلاروسيا
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فرضت الحكومة اليابانية عقوبات، اليوم الثلاثاء، بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، ضد بنك روزلخوزبانك الروسي وبنك الائتمان في موسكو، وكذلك ضد بنك التنمية والإعمار في بيلاروسيا.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن العقوبات التي تنطوي على تجميد الأصول في اليابان
، إن وجدت، فضلا عن حظر المعاملات المالية مع هذه المنظمات، تدخل حيز التنفيذ في 7 يونيو/حزيران.
وقالت الوزارة، "بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض حظر على تصدير السلع التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للاتحاد الروسي".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.