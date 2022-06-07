https://arabic.sputniknews.com/20220607/بداية-من-سبتمبر-تعديل-نص-الرسائل-في-آيفون-وإلغاء-إرسالها-1063211744.html
بداية من سبتمبر... تعديل نص الرسائل في "آيفون" وإلغاء إرسالها
بداية من سبتمبر... تعديل نص الرسائل في "آيفون" وإلغاء إرسالها
أزاحت شركة "آبل" الأمريكية الستار عن مزايا مرغوبة بشدة من جانب مستخدميها، والتي سيوفرها نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:54+0000
2022-06-07T09:54+0000
2022-06-07T09:54+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وأعلنت "آبل" في مؤتمر مطوريها العالمي لسنة 2022، أمس الاثنين، عن توفير 3 ميزات مطلوبة في تطبيق الرسائل النصية "iMessage".وأول هذه المزايا هي إمكانية تعديل الرسائل التي تم إرسالها بالفعل في تطبيق الرسائل.وأوضحت "آبل" في بيان صحفي لها أن القدرة على تحرير رسالة أو إلغاء إرسالها ستكون متاحة لمدة 15 دقيقة، وبمجرد حذف الرسالة، يمكن للمستخدمين استعادتها لمدة تصل إلى 30 يوما.الميزتان الجديدتان في تطبيق الرسائل بنظام "آي أو إس 16" هي إتاحة القدرة للمستخدمين على إلغاء إرسال الرسائل، فضلا عن وضع علامة على سلاسل الرسائل غير المقروءة، وذلك من أجل إعادة زيارتها بسهولة لاحقا.وسيتوافر نظام تشغيل "آي أو إس 16" في فصل الخريف المقبل، وتحديدا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن المرجح أن يظهر لأول مرة بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف "آيفون 14" الجديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع, منوعات
بداية من سبتمبر... تعديل نص الرسائل في "آيفون" وإلغاء إرسالها
تابعنا عبر
أزاحت شركة "آبل" الأمريكية الستار عن مزايا مرغوبة بشدة من جانب مستخدميها، والتي سيوفرها نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16".
وأعلنت "آبل" في مؤتمر مطوريها العالمي لسنة 2022، أمس الاثنين، عن توفير 3 ميزات مطلوبة في تطبيق الرسائل النصية "iMessage".
وأول هذه المزايا هي إمكانية تعديل الرسائل التي تم إرسالها بالفعل في تطبيق الرسائل.
وأوضحت "آبل" في بيان صحفي لها أن القدرة على تحرير رسالة أو إلغاء إرسالها ستكون متاحة لمدة 15 دقيقة، وبمجرد حذف الرسالة، يمكن للمستخدمين استعادتها لمدة تصل إلى 30 يوما.
الميزتان الجديدتان في تطبيق الرسائل بنظام "آي أو إس 16" هي إتاحة القدرة للمستخدمين على إلغاء إرسال الرسائل، فضلا عن وضع علامة على سلاسل الرسائل غير المقروءة، وذلك من أجل إعادة زيارتها بسهولة لاحقا.
وسيتوافر نظام تشغيل "آي أو إس 16" في فصل الخريف المقبل، وتحديدا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن المرجح أن يظهر لأول مرة بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف "آيفون 14" الجديدة.