https://arabic.sputniknews.com/20220607/بيسكوف-التقارير-حول-رفض-روسيا-بحث-وضع-زابوروجيه-وخيرسون-مع-أوكرانيا-غير-صحيحة-1063214878.html

بيسكوف: التقارير حول رفض روسيا بحث وضع زابوروجيه وخيرسون مع أوكرانيا غير صحيحة

بيسكوف: التقارير حول رفض روسيا بحث وضع زابوروجيه وخيرسون مع أوكرانيا غير صحيحة

علَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T11:11+0000

2022-06-07T11:11+0000

2022-06-07T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

دميتري بيسكوف

حبوب

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b2073e056efbdfeb535e5323495c59.jpg

وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".وبشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطوط عريضة واضحة في مناهج خطة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فقد اقترح الجانب الروسي بالفعل تطهير الموانئ الأوكرانية. وقال: وأشار إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لن تستخدم الممرات التي تم تطهيرها للعمليات الهجومية.وشدد بيسكوف على أنهذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا.ونقل موقع "إر بي كيه أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: "يقترحون علينا الذهاب عبر بيلاروسيا بالسكك الحديدية (لتصدير الحبوب)، ونحن نعرف الكمية. لكننا نعرف الهدف من هذا الاقتراح. نحن لسنا مستعدين لهذه الصيغة لمساعدة جيراننا "الودودين".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/زيلينسكي-أوكرانيا-غير-مستعدة-لتصدير-الحبوب-عبر-بيلاروسيا-1063186577.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, دميتري بيسكوف, حبوب, أخبار أوكرانيا