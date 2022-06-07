https://arabic.sputniknews.com/20220607/بيسكوف-التقارير-حول-رفض-روسيا-بحث-وضع-زابوروجيه-وخيرسون-مع-أوكرانيا-غير-صحيحة-1063214878.html
بيسكوف: التقارير حول رفض روسيا بحث وضع زابوروجيه وخيرسون مع أوكرانيا غير صحيحة
بيسكوف: التقارير حول رفض روسيا بحث وضع زابوروجيه وخيرسون مع أوكرانيا غير صحيحة
علَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:11+0000
2022-06-07T11:11+0000
2022-06-07T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
دميتري بيسكوف
حبوب
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".وبشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطوط عريضة واضحة في مناهج خطة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فقد اقترح الجانب الروسي بالفعل تطهير الموانئ الأوكرانية. وقال: وأشار إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لن تستخدم الممرات التي تم تطهيرها للعمليات الهجومية.وشدد بيسكوف على أنهذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا.ونقل موقع "إر بي كيه أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: "يقترحون علينا الذهاب عبر بيلاروسيا بالسكك الحديدية (لتصدير الحبوب)، ونحن نعرف الكمية. لكننا نعرف الهدف من هذا الاقتراح. نحن لسنا مستعدين لهذه الصيغة لمساعدة جيراننا "الودودين".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/زيلينسكي-أوكرانيا-غير-مستعدة-لتصدير-الحبوب-عبر-بيلاروسيا-1063186577.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, حبوب, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: التقارير حول رفض روسيا بحث وضع زابوروجيه وخيرسون مع أوكرانيا غير صحيحة
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علَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية أفادت برفض روسيا بحث وضع مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون خلال المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، بأنه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا استمرت كييف في إجراء اتصالات مع موسكو، فلن تتم مناقشة وضع مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمامًا مثلما كان الحال مع القرم ودونباس: "لا، الأمر ليس كذلك. هذه معلومات غير صحيحة".
وبشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطوط عريضة واضحة في مناهج خطة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فقد اقترح الجانب الروسي بالفعل تطهير الموانئ الأوكرانية. وقال:
"حتى الآن، لا توجد خطوط عريضة. هناك بيان للرئيس بوتين، الذي قال إنه في هذه الحالة، ينبغي على أوكرانيا أن تفتح الطرق المؤدية إلى الموانئ، والتي ستسمح للسفن، بعد فحص مناسب من قبل جيشنا للتأكد من أن هذه لا تجلب السفن أسلحة هناك، وتدخل الميناء وتحمل الحبوب، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، حتى بمساعدتنا، تتجه نحو المياه الدولية".
وأشار إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لن تستخدم الممرات التي تم تطهيرها للعمليات الهجومية.
"هناك كلمات عدم ثقة من جانب الممثلين الأوكرانيين، لقد سمعنا مثل هذه التصريحات".
هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا.
ونقل موقع "إر بي كيه أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: "يقترحون علينا الذهاب عبر بيلاروسيا بالسكك الحديدية (لتصدير الحبوب)، ونحن نعرف الكمية. لكننا نعرف الهدف من هذا الاقتراح. نحن لسنا مستعدين لهذه الصيغة لمساعدة جيراننا "الودودين".