https://arabic.sputniknews.com/20220607/تركيا-نشتري-الحبوب-الأوكرانية-بخصم-يزيد-على-25-1063201190.html
تركيا: نشتري الحبوب الأوكرانية بخصم يزيد على 25%
تركيا: نشتري الحبوب الأوكرانية بخصم يزيد على 25%
صرح وزير الزراعة التركي فاخيت كيريشي، أن أنقرة ستشتري الحبوب الأوكرانية بخصم يزيد عن 25%. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:46+0000
2022-06-07T07:46+0000
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وقال كيريشي في مؤتمر صحفي: "لقد اتفقنا على إعطائنا 25 بالمئة أقل من السوق. ومع ذلك، لديهم معضلة حول تصدير المنتج بأمان. وبصفتنا تركيا، يريدوننا أن نكون حكمنا"، مضيفا: "كل من روسيا وأوكرانيا تثقان بنا".وشدد على أن المحادثات الرباعية مستمرة تحت إشراف الأمم المتحدة، وسيعقد اجتماع في إسطنبول وسيأتي لافروف إلى تركيا لبحث ممر الحبوب، وقال كيريشي:وقال الوزير التركي: "نحن نقول لأوكرانيا بصفتنا تركيا، يمكنك إخراج هذه المنتجات، ولن تهاجمك روسيا عندما يفتح الممر".وأضاف: "تدافع أوكرانيا عن نفسها حاليا بالألغام في الموانئ التي يمكنها التصدير إليها. وتقول إنه إذا تم إزالة هذه الألغام "فقد تهاجمني روسيا". قلنا لروسيا: لا تهاجموا حتى يتم إطلاق هذه المنتجات. حافظ على كلمتكم أيضا. ستقوم أوكرانيا بإزالة هذا الألغام. نقول لأن العالم بحاجة إلى هذه التجارة. لذلك، نحاول أن نكون جسرا بين البلدين".في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا لا تتدخل في ذلك. وقال إنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.وأضاف الرئيس الروسي أنه يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر نهر الدانوب في بولندا، وأرخص وسيلة تمر عبر بيلاروسيا، ولكن بعد ذلك يجب رفع العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/زيلينسكي-أوكرانيا-غير-مستعدة-لتصدير-الحبوب-عبر-بيلاروسيا-1063186577.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
تركيا: نشتري الحبوب الأوكرانية بخصم يزيد على 25%
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صرح وزير الزراعة التركي فاخيت كيريشي، أن أنقرة ستشتري الحبوب الأوكرانية بخصم يزيد عن 25%.
وقال كيريشي في مؤتمر صحفي
: "لقد اتفقنا على إعطائنا 25 بالمئة أقل من السوق. ومع ذلك، لديهم معضلة حول تصدير المنتج بأمان. وبصفتنا تركيا، يريدوننا أن نكون حكمنا"، مضيفا: "كل من روسيا وأوكرانيا تثقان بنا".
وشدد على أن المحادثات الرباعية مستمرة تحت إشراف الأمم المتحدة، وسيعقد اجتماع في إسطنبول وسيأتي لافروف إلى تركيا لبحث ممر الحبوب، وقال كيريشي:
يمكننا وصف هذه الاجتماعات بأنها محادثات استكشافية.
وقال الوزير التركي: "نحن نقول لأوكرانيا بصفتنا تركيا، يمكنك إخراج هذه المنتجات، ولن تهاجمك روسيا عندما يفتح الممر".
وأضاف: "تدافع أوكرانيا عن نفسها حاليا بالألغام في الموانئ التي يمكنها التصدير إليها. وتقول إنه إذا تم إزالة هذه الألغام "فقد تهاجمني روسيا". قلنا لروسيا: لا تهاجموا حتى يتم إطلاق هذه المنتجات. حافظ على كلمتكم أيضا. ستقوم أوكرانيا بإزالة هذا الألغام. نقول لأن العالم بحاجة إلى هذه التجارة. لذلك، نحاول أن نكون جسرا بين البلدين".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا لا تتدخل في ذلك. وقال إنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
وأضاف الرئيس الروسي أنه يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر نهر الدانوب في بولندا، وأرخص وسيلة تمر عبر بيلاروسيا، ولكن بعد ذلك يجب رفع العقوبات.