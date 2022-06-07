عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html
تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن
تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن
كشف تقرير حديث أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022 وحتى لحظة كتابة هذه ‏السطور.‏ 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:38+0000
2022-06-07T12:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680371_0:97:2538:1525_1920x0_80_0_0_1337e5d61b38aeb207151298f9bf6441.jpg
وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.ولفت نفس التقرير إلى أنه كان هناك 13 حادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر يونيو الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من قتل مسلح 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وهو ما يشكّل أعنف إطلاق نار في المدرسة، منذ حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.وتختلف المصادر المختلفة بشأن تعريف مصطلح "إطلاق النار الجماعي"، لكن منظمة "Gun Violence Archive" وخدمة أبحاث الكونغرس يعرّفانه على أنه حادثة تم فيها إطلاق النار على 4 أشخاص أو أكثر، مع استبعاد مطلق النار من اعتباره ضحية.وبينما يتوسل الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد لإصلاح أزمة انتشار الأسلحة، أفاد استطلاع حديث أجرته "YouGov" وموقع "ياهو" الأمريكي أن أقل من نصف الأمريكيين بقليل يعتقدون أنه يجب على الكونغرس الأمريكي "جعل قوانين الأسلحة أكثر صرامة".كما أشار مركز قانون جيفوردز الأمريكي أن الأسلحة النارية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأمريكيين في أي عمر، كما أنها السبب الرئيسي لوفاة الأطفال تحت سن 18 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/متبرع-مجهول-يتكفل-بنفقات-الجنازة-لجميع-ضحايا-مجزرة-مدرسة-تكساس-1062899590.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680371_85:0:2341:1692_1920x0_80_0_0_218d71d58686d25cf9492599d9a7f186.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن

12:38 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaarحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
تابعنا عبرTelegram
كشف تقرير حديث أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022 وحتى لحظة كتابة هذه ‏السطور.‏
وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.
ولفت نفس التقرير إلى أنه كان هناك 13 حادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر يونيو الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من قتل مسلح 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وهو ما يشكّل أعنف إطلاق نار في المدرسة، منذ حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.
تكساس المدرس التي تعرضت لحادث إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
متبرع مجهول يتكفل بنفقات الجنازة لجميع ضحايا مجزرة مدرسة تكساس
30 مايو, 14:36 GMT
وتختلف المصادر المختلفة بشأن تعريف مصطلح "إطلاق النار الجماعي"، لكن منظمة "Gun Violence Archive" وخدمة أبحاث الكونغرس يعرّفانه على أنه حادثة تم فيها إطلاق النار على 4 أشخاص أو أكثر، مع استبعاد مطلق النار من اعتباره ضحية.
وبينما يتوسل الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد لإصلاح أزمة انتشار الأسلحة، أفاد استطلاع حديث أجرته "YouGov" وموقع "ياهو" الأمريكي أن أقل من نصف الأمريكيين بقليل يعتقدون أنه يجب على الكونغرس الأمريكي "جعل قوانين الأسلحة أكثر صرامة".
كما أشار مركز قانون جيفوردز الأمريكي أن الأسلحة النارية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأمريكيين في أي عمر، كما أنها السبب الرئيسي لوفاة الأطفال تحت سن 18 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала