https://arabic.sputniknews.com/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html

تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن

تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن

كشف تقرير حديث أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022 وحتى لحظة كتابة هذه ‏السطور.‏ 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T12:38+0000

2022-06-07T12:38+0000

2022-06-07T12:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.ولفت نفس التقرير إلى أنه كان هناك 13 حادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر يونيو الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من قتل مسلح 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وهو ما يشكّل أعنف إطلاق نار في المدرسة، منذ حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.وتختلف المصادر المختلفة بشأن تعريف مصطلح "إطلاق النار الجماعي"، لكن منظمة "Gun Violence Archive" وخدمة أبحاث الكونغرس يعرّفانه على أنه حادثة تم فيها إطلاق النار على 4 أشخاص أو أكثر، مع استبعاد مطلق النار من اعتباره ضحية.وبينما يتوسل الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد لإصلاح أزمة انتشار الأسلحة، أفاد استطلاع حديث أجرته "YouGov" وموقع "ياهو" الأمريكي أن أقل من نصف الأمريكيين بقليل يعتقدون أنه يجب على الكونغرس الأمريكي "جعل قوانين الأسلحة أكثر صرامة".كما أشار مركز قانون جيفوردز الأمريكي أن الأسلحة النارية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأمريكيين في أي عمر، كما أنها السبب الرئيسي لوفاة الأطفال تحت سن 18 عاما.

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