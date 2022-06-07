https://arabic.sputniknews.com/20220607/توم-كروز-الكشف-عن-سر-بقائه-شابا-في-سن-الـ-59-1063215218.html

توم كروز... الكشف عن سر بقائه شابا في سن الـ 59

توم كروز... الكشف عن سر بقائه شابا في سن الـ 59

لـ 40 عاما تربع توم كروز على العرش دون أن تلين عزيمته أو حتى يفقد شبابه رغم وصوله إلى سن 59 عاما. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T11:17+0000

2022-06-07T11:17+0000

2022-06-07T11:17+0000

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لعب النجم الأمريكي أول أدوار البطولة في Top Gun عام 1986 عندما كان في العشرينات من عمره، ثم أظهر للعالم مؤخرا أنه لا يزال يتمتع بكامل شبابه مع فيلمه الأخير Top Gun: Maverick.لكن كيف يبقى شخص ما في صدارة قمته لما يقرب من 40 عاما؟ يبدو أن توم كروز لا يتقدم في العمر - في الواقع يبدو أنه يتحسن بمرور السنين. موقع eatthis بحث في العادات الصحية وأسرار اللياقة التي يتبعها النجم ليظل شابا.يستمتع النجم العالمي بالتجديف بقارب الكاياك في البحر والمبارزة وتسلق الصخور والمشي لمسافات طويلة.يكشف توم كروز لـ via Men's Health عن بعض أسراره ليبدو وكأنه لا يكبر أبدا قائلا: "التجديف بالكاياك في البحر، مبارزة السيف، الركض على آلة المشي، تسلق الصخور، التنزه"، مضيفا: "أقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة".تقول عالمة الرياضة في جامعة ميدلسكس، إن "الطريقة التي نتحرك بها تنقل الطاقة والشباب - وليس مدى قوتنا. التبديل المنتظم لأداء القلب والقوة باستخدام شيء مثل المبارزة أو التسلق - مثل كروز - يحافظ على المرونة والتوازن: أول شيئين يفصحان عن عمرك".يقوم بالمشاهد الخطرة بنفسهيصر كروز أيضا على القيام بالكثير من أعماله وحركاته المثيرة. وفقا لـ "إنسايدر"، في مهمة مستحيلة عند لعب دور إيثان هانت، قفز كروز من طائرة على بعد 25000 قدم من الأرض.في فيلم آخر من نفس السلسلة كان على كروز أن يفتح قبوا كان مغمورا بالكامل تحت الماء. قفز كروز 120 قدما في خزان مياه بعمق 20 قدما وحبس أنفاسه لما يصل إلى أربع إلى ست دقائق لتصوير المشهد. استعد لهذه المهمة الصعبة مع خبير الغوص كيرك كراك.لديه العديد من التراخيصلدى توم كروز رخص قيادة مجموعة مختلفة من الطائرات والدراجات البخارية والقوارب والمظلات، إضافة إلى السيارات، وهو أمر بالتأكيد يبقي عقله نشطا.يتمتع توم كروز ببعض العادات الرائعة جدا، وشغفا واضحا بالتمثيل وتفاني شديد في العديد من الأشياء التي يقوم بها. إن موقفه ملهم ومحفز للغاية - فلا عجب لماذا لا يزال شابا في سن 59.

https://arabic.sputniknews.com/20180729/توم-كروز-سينما-مهمة-مستحيلة-1034206499.html

https://arabic.sputniknews.com/20180704/توم-كروز-مهمة-مستحيلة-ميلاد-1033538535.html

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