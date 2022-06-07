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https://arabic.sputniknews.com/20220607/حادثة-غريبة-في-ملعب-مباراة-النمسا-والدنمارك-كادت-تنهي-حياة-أحد-اللاعبين-فيديو-1063231944.html
حادثة غريبة في ملعب مباراة النمسا والدنمارك كادت تنهي حياة أحد اللاعبين... فيديو
حادثة غريبة في ملعب مباراة النمسا والدنمارك كادت تنهي حياة أحد اللاعبين... فيديو
أثارت حفرة كبيرة في أرضية الميدان داخل ملعب إرنست هابيل في فيينا، التي احتضنت مباراة بين منتخبي النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية حالة من الهلع بين... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:32+0000
2022-06-07T15:32+0000
نادي الفيديو
ملعب
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وتظهر مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحفرة التي اكتشفها أحد اللاعبين الدنماركيين والتي كانت كفيلة بابتلاع قدم أحد اللاعبين وربما إنهاء المسيرة الكروية لأحدهم.كما شهدت المباراة حادثة غريبة، تأخرت المباراة عن موعدها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.وانتهت المباراة بفوز الدنمارك 2-1 على النمسا لتتصدر مجموعتها في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بـ6 نقاط، مقابل 3 للنمسا ونقطة لكل من فرنسا وكرواتيا.
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نادي الفيديو, ملعب, حفرة

حادثة غريبة في ملعب مباراة النمسا والدنمارك كادت تنهي حياة أحد اللاعبين... فيديو

15:32 GMT 07.06.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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أثارت حفرة كبيرة في أرضية الميدان داخل ملعب إرنست هابيل في فيينا، التي احتضنت مباراة بين منتخبي النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية حالة من الهلع بين اللاعبين.
وتظهر مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحفرة التي اكتشفها أحد اللاعبين الدنماركيين والتي كانت كفيلة بابتلاع قدم أحد اللاعبين وربما إنهاء المسيرة الكروية لأحدهم.
كما شهدت المباراة حادثة غريبة، تأخرت المباراة عن موعدها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وانتهت المباراة بفوز الدنمارك 2-1 على النمسا لتتصدر مجموعتها في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بـ6 نقاط، مقابل 3 للنمسا ونقطة لكل من فرنسا وكرواتيا.
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