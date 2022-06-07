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https://arabic.sputniknews.com/20220607/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-سنعيد-النظر-في-المفاوضات-النووية-حال-صدور-قرار-ضدنا-1063245068.html
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنعيد النظر في المفاوضات النووية حال صدور قرار ضدنا
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنعيد النظر في المفاوضات النووية حال صدور قرار ضدنا
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، اليوم الثلاثاء، إن الغرب أثبت أنه لا يبحث عن الحقيقة في الملف النووي... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T20:53+0000
2022-06-07T20:54+0000
إيران
وكالة الطاقة الذرية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلال زاده أن البرلمان الإيراني سيطالب حكومة بلاده بتنفيذ قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر" والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق.وأشار جلال زاده إلى أن "سلوك إيران السلمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثمر نتائج عكسية، لذلك فإن نواب البرلمان الإيراني يطالبون الحكومة باتخاذ رد حازم على وكالة الطاقة الذرية"، مشددا على أنه "في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضد إيران سنعيد النظر في المفاوضات النووية".يذكر أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها، والخاص بتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير.ولفت كمالوندي إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات "غير موثوقة ومزيفة" قدمتها إسرائيل، واعتماد الوكالة على "وثائق غير واقعية سيؤدي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد. إلا أن طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الاتحاد-الأوروبي-يتهم-إيران-بتقويض-عمل-وكالة-الطاقة-الذرية-أثناء-مراقبة-برنامجها-النووي-1063240428.html
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إيران, وكالة الطاقة الذرية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنعيد النظر في المفاوضات النووية حال صدور قرار ضدنا

20:53 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 07.06.2022)
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، اليوم الثلاثاء، إن الغرب أثبت أنه لا يبحث عن الحقيقة في الملف النووي الإيراني.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلال زاده أن البرلمان الإيراني سيطالب حكومة بلاده بتنفيذ قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر" والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بتقويض عمل وكالة الطاقة الذرية أثناء مراقبة برنامجها النووي
18:51 GMT
وأشار جلال زاده إلى أن "سلوك إيران السلمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثمر نتائج عكسية، لذلك فإن نواب البرلمان الإيراني يطالبون الحكومة باتخاذ رد حازم على وكالة الطاقة الذرية"، مشددا على أنه "في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضد إيران سنعيد النظر في المفاوضات النووية".
يذكر أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها، والخاص بتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير.
ولفت كمالوندي إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات "غير موثوقة ومزيفة" قدمتها إسرائيل، واعتماد الوكالة على "وثائق غير واقعية سيؤدي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".
وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد. إلا أن طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
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