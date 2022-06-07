https://arabic.sputniknews.com/20220607/عبد-اللهيان-يكشف-تفاصيل-مباحثاته-مع-وزير-الداخلية-العراقي-في-طهران-1063221436.html
عبد اللهيان يكشف تفاصيل مباحثاته مع وزير الداخلية العراقي في طهران
عبد اللهيان يكشف تفاصيل مباحثاته مع وزير الداخلية العراقي في طهران
كشف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء جرى بينه وبين وزير الداخلية العراقي في طهران. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T13:11+0000
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ونشر عبد اللهيان صورة تجمعه بوزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب بالفارسية أنه بحث معه سبل تطوير وتقوية العلاقات بين بلديهما، فضلا عن مناقشة ضرورة التعاون للحفاظ على الاستقرار والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وإزالة القيود المفروضة على الحركة البرية لمواطني البلدين، خاصة لزوار الأربعين.وكان وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء التأشیرات مع إيران تدريجيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وتابع الغانمي في تصريحات للصحفيين أنه يمكن إلغاء التأشيرة لألفي زائر إیراني يوميا.وقال: "الیوم قمنا بزیارة ودیة للجمهوریة الإسلامیة واجتمعنا مع وزیر الداخلیة الإیراني، وناقشنا في هذا الاجتماع موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین، والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر".وتابع وزير الداخلية العراقي أن "تفشي فيروس "کورونا" المستجد کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين، وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین، وإلغاء التأشیرات للمسافرین جوا بین العراق وإیران".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-الداخلية-العراقي-يوقع-مع-نظيره-الإيراني-مذكرة-تفاهم-حول-دخول-الزائرين-1063217531.html
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عبد اللهيان يكشف تفاصيل مباحثاته مع وزير الداخلية العراقي في طهران
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء جرى بينه وبين وزير الداخلية العراقي في طهران.
ونشر عبد اللهيان صورة تجمعه بوزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب بالفارسية أنه بحث معه سبل تطوير وتقوية العلاقات بين بلديهما، فضلا عن مناقشة ضرورة التعاون للحفاظ على الاستقرار والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وإزالة القيود المفروضة على الحركة البرية لمواطني البلدين، خاصة لزوار الأربعين.
وكان وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء التأشیرات مع إيران تدريجيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية
(إرنا).
وتابع الغانمي في تصريحات للصحفيين أنه يمكن إلغاء التأشيرة لألفي زائر إیراني يوميا.
وقال: "الیوم قمنا بزیارة ودیة للجمهوریة الإسلامیة واجتمعنا مع وزیر الداخلیة الإیراني، وناقشنا في هذا الاجتماع موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین، والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر".
وتابع وزير الداخلية العراقي أن "تفشي فيروس "کورونا" المستجد کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين، وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین، وإلغاء التأشیرات للمسافرین جوا بین العراق وإیران".