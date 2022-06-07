https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-الداخلية-العراقي-يوقع-مع-نظيره-الإيراني-مذكرة-تفاهم-حول-دخول-الزائرين-1063217531.html
وزير الداخلية العراقي يوقع مع نظيره الإيراني مذكرة تفاهم حول دخول "الزائرين"
وزير الداخلية العراقي يوقع مع نظيره الإيراني مذكرة تفاهم حول دخول "الزائرين"
وقّع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم تتضمن خمسة ملفات مهمة من بينها تنظيم دخول الزائرين عبر... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:03+0000
2022-06-07T12:03+0000
2022-06-07T12:03+0000
العراق
إيران
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وكشفت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الغانمي التقى بوزير الداخلية الإيراني في العاصمة طهران ووقع معه مذكرة تفاهم تضمنت تسهيل دخول المسافرين عبر المنافذ البرية أسوة بالمنافذ الجوية عبر المطارات"، لافتا إلى أنه قد "تم الاتفاق على السماح بدخول 2000 زائر إيراني يومياً عبر المنافذ البرية".وأردف المصدر: "الاتفاق تضمن أن تكون هناك إجراءات خاصة خلال الزيارات المليونية..."، مشيرا إلى أن "الغانمي أكد أنه ومن خلال متابعة رئيس الوزراء سيتم العمل على تفعيل هذا الاتفاق سريعا".وتابع أن "الاتفاق تضمن أيضا الأمن الحدودي ومراقبة المنافذ الحدودية ومنع التهريب ومكافحة المخدرات".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الأردن-يكشف-موعد-تزويد-العراق-بالكهرباء-1063184671.html
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العراق, إيران
وزير الداخلية العراقي يوقع مع نظيره الإيراني مذكرة تفاهم حول دخول "الزائرين"
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وقّع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم تتضمن خمسة ملفات مهمة من بينها تنظيم دخول الزائرين عبر المنافذ البرية.
وكشفت وكالة الأنباء العراقية (واع
) أن "الغانمي التقى بوزير الداخلية الإيراني في العاصمة طهران ووقع معه مذكرة تفاهم تضمنت تسهيل دخول المسافرين عبر المنافذ البرية أسوة بالمنافذ الجوية عبر المطارات"، لافتا إلى أنه قد "تم الاتفاق على السماح بدخول 2000 زائر إيراني يومياً عبر المنافذ البرية".
وأردف المصدر: "الاتفاق تضمن أن تكون هناك إجراءات خاصة خلال الزيارات المليونية..."، مشيرا إلى أن "الغانمي أكد أنه ومن خلال متابعة رئيس الوزراء سيتم العمل على تفعيل هذا الاتفاق سريعا".
وتابع أن "الاتفاق
تضمن أيضا الأمن الحدودي ومراقبة المنافذ الحدودية ومنع التهريب ومكافحة المخدرات".