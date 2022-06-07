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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/عدد-الأسرى-الأوكرانيين-يرتفع-إلى-6489-1063217074.html
عدد الأسرى الأوكرانيين يرتفع إلى 6489
عدد الأسرى الأوكرانيين يرتفع إلى 6489
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن ارتفاع عدد الأسرى الأوكرانيين لدى القوات الروسية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:13+0000
2022-06-07T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال شويغو، اليوم الثلاثاء، في معرض حديثه عن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لتحرير مناطق فيها وخاصة دونباس، من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني، إن عدد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية الذين وقعوا تحت الأسر على يد القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وصل إلى 6489 أسيرا بعدما شهدت الأيام الخمسة الماضية استسلام 126 عنصرا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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رصد عسكري

عدد الأسرى الأوكرانيين يرتفع إلى 6489

12:13 GMT 07.06.2022
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أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن ارتفاع عدد الأسرى الأوكرانيين لدى القوات الروسية.
وقال شويغو، اليوم الثلاثاء، في معرض حديثه عن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لتحرير مناطق فيها وخاصة دونباس، من القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني، إن عدد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية الذين وقعوا تحت الأسر على يد القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وصل إلى 6489 أسيرا بعدما شهدت الأيام الخمسة الماضية استسلام 126 عنصرا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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