https://arabic.sputniknews.com/20220607/لوكاشينكو-يلتقي-برئيس-شركة-إعمار-الإماراتية-1063214053.html
لوكاشينكو يلتقي برئيس شركة "إعمار" الإماراتية
لوكاشينكو يلتقي برئيس شركة "إعمار" الإماراتية
التقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو برئيس شركة "إعمار" العقارية الإماراتي محمد علي العبار، كانت الموضوعات الرئيسية للاجتماع هي تنفيذ مشروع "سيفرني بيريغ"... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:48+0000
2022-06-07T10:48+0000
2022-06-07T10:48+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ورحب لوكاشينكو بزيارة العبار، قائلا: "أنا سعيد بلقائك مرة أخرى. لقد كنت منذ فترة طويلة صديقا لبيلاروسيا. ابق هنا كثيرًا. نرحب بمثل هذا المخطط ونظام عملك. ونحن مستعدون دائما لمقابلتك في بيلاروسيا، سنخص وقتا طويلا للحديث عن مشروع "سيفرني بيريغ"، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية.يذكر أن لوكاشينكو التقى في 28 يونيو/حزيران من العام الماضي، بمحمد على العبار، حيث توصل الطرفان إلى إقامة مدينة ذكية في مينسك والتي أطلق عليها اسم "سيفرني بيريغ"، وفي اليوم التالي للاجتماع مع رئيس الدولة، وقّع رئيس شركة إعمار العقارية ورئيس اللجنة التنفيذية لمدينة مينسك فلاديمير كوخاريف اتفاقية استثمار لبناء المدينة.تم تصميم المشروع حتى عام 2040، وينطوي على استثمار بـ4 مليارات يورو، وتقع المدينة الذكية داخل حدود طريق موسكو الدائري - شارع بوبيديتلي - شارع أورلوفسكايا - خزان تسنيانسكوي. وكجزء من المجمع، سيتم بناء المباني السكنية مع جميع البنية التحتية الهندسية والمواصلات اللازمة والمرافق الاجتماعية والمرافق العامة بمساحة إجمالية تزيد عن 6 ملايين متر مربع.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
لوكاشينكو يلتقي برئيس شركة "إعمار" الإماراتية
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التقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو برئيس شركة "إعمار" العقارية الإماراتي محمد علي العبار، كانت الموضوعات الرئيسية للاجتماع هي تنفيذ مشروع "سيفرني بيريغ" والتعاون في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
ورحب لوكاشينكو بزيارة العبار، قائلا: "أنا سعيد بلقائك مرة أخرى. لقد كنت منذ فترة طويلة صديقا لبيلاروسيا. ابق هنا كثيرًا. نرحب بمثل هذا المخطط ونظام عملك. ونحن مستعدون دائما لمقابلتك في بيلاروسيا، سنخص وقتا طويلا للحديث عن مشروع "سيفرني بيريغ"، بحسب ما نقلت
وكالة "بيلتا" البيلاروسية.
كما تحدث لوكاشينكو عن موضوع آخر للاجتماع يتعلق في مجال تكنولوجيا المعلومات، قائلا: "أنتم تهتمون كثيرا بهذا القطاع، وأنا أعلم أن الإمارات حققت تقدما كبيرا في هذا الصدد، وأنا ممتن لكم لتنظيم ذلك في اجتماع في الإمارات، حيث تمكنا من الاستماع إلى كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي. وأدركت أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في بيلاروسيا من أجل الوصول إلى المستوى الذي حققتموه مع خبراء على مستوى العالم".
يذكر أن لوكاشينكو التقى في 28 يونيو/حزيران من العام الماضي، بمحمد على العبار، حيث توصل الطرفان
إلى إقامة مدينة ذكية في مينسك والتي أطلق عليها اسم "سيفرني بيريغ"، وفي اليوم التالي للاجتماع مع رئيس الدولة، وقّع رئيس شركة إعمار العقارية ورئيس اللجنة التنفيذية لمدينة مينسك فلاديمير كوخاريف اتفاقية استثمار لبناء المدينة.
تم تصميم المشروع حتى عام 2040، وينطوي على استثمار بـ4 مليارات يورو، وتقع المدينة الذكية داخل حدود طريق موسكو الدائري - شارع بوبيديتلي - شارع أورلوفسكايا - خزان تسنيانسكوي. وكجزء من المجمع، سيتم بناء المباني السكنية مع جميع البنية التحتية الهندسية والمواصلات اللازمة والمرافق الاجتماعية والمرافق العامة بمساحة إجمالية تزيد عن 6 ملايين متر مربع.