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https://arabic.sputniknews.com/20220607/وفاة-المذيعة-السودانية-لينا-أنور-بعد-أزمة-صحية-مفاجئة-في-السعودية-1063245570.html
وفاة المذيعة السودانية لينا أنور بعد أزمة صحية مفاجئة في السعودية
وفاة المذيعة السودانية لينا أنور بعد أزمة صحية مفاجئة في السعودية
توفيت المذيعة السودانية لينا أنور، اليوم الثلاثاء، بعدما تعرضت لأزمة صحية طارئة قادت إلى الوفاة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:16+0000
2022-06-07T21:16+0000
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وأثار نبأ وفاة لينا أنور، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما ذكرت صحيفة "المواطن" السعودية.وعلقت رفيدة ياسين، إعلامية سودانية، على نبأ وفاة لينا أنور، مشيرة إلى أنها رحلت في هدوء بعدما عانت من المرض، بينما قالت الإعلامية داليا طاهر إن المذيعة الراحلة كانت تتميز بنبل الأخلاق.يذكر أن لينا أنور من مواليد 1992 وكانت تدرس الصحافة في السودان قبل أن تصل إلى العمل التلفزيوني.وقبل وفاتها بوقت قصير تعرضت المذيعة السودانية لأزمة صحية وتم نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض لكنها فارقت الحياة لاحقا.
https://arabic.sputniknews.com/20200630/ظهور-مذيعين-بالتفلزيون-السوداني-يجلسون-فوق-إطارات-سيارات-وحجارة-صورة-1045872708.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم

وفاة المذيعة السودانية لينا أنور بعد أزمة صحية مفاجئة في السعودية

21:16 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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توفيت المذيعة السودانية لينا أنور، اليوم الثلاثاء، بعدما تعرضت لأزمة صحية طارئة قادت إلى الوفاة.
وأثار نبأ وفاة لينا أنور، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما ذكرت صحيفة "المواطن" السعودية.
وعلقت رفيدة ياسين، إعلامية سودانية، على نبأ وفاة لينا أنور، مشيرة إلى أنها رحلت في هدوء بعدما عانت من المرض، بينما قالت الإعلامية داليا طاهر إن المذيعة الراحلة كانت تتميز بنبل الأخلاق.
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يذكر أن لينا أنور من مواليد 1992 وكانت تدرس الصحافة في السودان قبل أن تصل إلى العمل التلفزيوني.
وقبل وفاتها بوقت قصير تعرضت المذيعة السودانية لأزمة صحية وتم نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض لكنها فارقت الحياة لاحقا.
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