أسرار زبدة الفول السوداني... آثار جانبية مزعجة إلى جانب فوائد

أسرار زبدة الفول السوداني... آثار جانبية مزعجة إلى جانب فوائد

يعشق الكثيرون زبدة الفول السوداني ذلك المعجون الذي يصنع من الفول السوداني المحمص، غير أنه بجانب فوائدها لها عدة آثار جانبية مزعجة.

الصحة

موقع Eat This, Not That استعرض في تقرير له آراء خبراء التغذية في زبدة الفول السوداني ووجد أنها:قد تحسن صحة القلبنظرا لأن الفول السوداني غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، فهو بديل أفضل بكثير للأطعمة المحملة بالدهون المشبعة التي ترفع معدلات الكولسترول الضار في الدم.زيت الفول السوداني غني بشكل استثنائي بحمض الأوليك، الذي يُعتقد أنه يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة وضغط الدم وكلاهما من العوامل الرئيسية لصحة القلب المثلى.تعمل على زيادة الوزنزبدة الفول السوداني ذات سعرات حرارية عالية نسبيا، لذا يمكنك زيادة الوزن إذا تناولت الكثير منها - طوال الوقت.تحتوي معلقتان من زبدة الفول السوداني على نحو 200 سعرة حرارية.قد تساعد في تفاقم الارتجاع الحمضي أو الحموضة المعويةيمكن أن تسبب زبدة الفول السوداني بعض الانزعاج الشديد في صدرك وحلقك. لماذا ا؟ الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من الدهون مقارنة ببعض المكسرات الأخرى، مما يعني أنه يؤدي إلى تفاقم ما يسمى العضلة العاصرة المريئية السفلية LES) ) وهي عبارة عن حزمة من العضلات التي تبدو مثل رفرف في نهاية المريء.يمكن أن تتسبب الأطعمة الدهنية في استرخاء تلك العضلة التي تغلق قاع المريء وتحميه من حامض المعدة، ما يسهل من تسلل حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.ومع ذلك، طالما أنك تأكل زبدة الفول السوداني في حصص صغيرة (حوالي ملعقتان كبيرتان لكل حصة) على مدار الأسبوع، يمكنك تجنب هذه المشكلة تماما.قد تسبب صعوبة في البلعبصرف النظر عن أخذ ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني والشعور بأنك لا تستطيع ابتلاعها بدون كوب من الماء في متناول اليد، هناك سبب آخر قد يجلعلها صعبة البلع.يمكن أن يكون لديك حساسية طفيفة تجاه الفول السوداني، ولا تعرف ذلك، والتي قد تسبب التهاب المريء اليوزيني (EoE).، وهو مرض مزمن في الجهاز المناعي يمكن أن يسبب التهابًا في أنسجة المريء ويجعل البلع صعبا.قد تزيد من الالتهابتحتوي ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على 1960 مليغراماً من الأوميغا-6، والتي حال تزايدت على حساب الأوميغا 3، يمكن أن تحدث المزيد من العمليات الالتهابية في الجسم.من ناحية أخرى، تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل الالتهابات في الجسم، لذلك من المهم أن تتناول المزيد من هذه الأنواع من الأطعمة (الجوز والسلمون وبذور الكتان والمحار).

