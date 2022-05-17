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https://arabic.sputniknews.com/20220517/نصائح-مثالية-لزيادة-الوزن-بسرعة-1062370830.html
نصائح مثالية لزيادة الوزن بسرعة
نصائح مثالية لزيادة الوزن بسرعة
يعاني البعض من النحافة ويرغبون في إيجاد وسائل أو طرق سريعة وسهلة للمساعدة على زيادة وزنهم، مع الحفاظ على جسم مثالي، وحسن المظهر. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T21:57+0000
2022-05-17T21:57+0000
مجتمع
النحافة
إنقاص الوزن
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ونشر الموقع الإلكتروني الكونسلتو، اليوم الثلاثاء، مجموعة من النصائح التي يمكنها المساهمة في زيادة الجسم بسهولة وبسرعة، وهي كالتالي:1- رفع الأوزان الثقيلةمن المهم لمن يرغب في زيادة وزنه، ممارسة رياضة رفع الأثقال، عبر الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو ممارسة هذه الرياضة من 2- 4 مرات في الأسبوع، وهي رياضة مفضلة لتكوين عضلات للجسم، بدلا من ظهور خلايا دهنية.2- تناول سعرات حراريةيفضل تناول مشروبات وأطعمة تتضمن سعرات حرارية عالية، وهي تعمل بدورها على زيادة الوزن.ومن بين تلك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والمثالية العالية لاكتساب الوزن، الفول السوداني والمكسرات (اللوز والجوز)، بالإضافة إلى تناول الفاكهة المجففة، مثل القراصيا والزبيب والتمر.فضلا عن تلك الفواكه والأطعمة، فهناك منتجات الألبان عالية الدسم، مثل الجبن، والحليب والزبادي كامل الدسم، بالإضافة إلى زيت الأفوكادو. وتناول اللحوم، مثل لحم الضأن والبقر والدجاج، ناهيك عن تعاطي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان.3- تناول الصلصات والتوابلكثيرا ما تساهم الصلصات والتوابل في زيادة وزن الجسم، وكلما كان مذاق الطعام المطعم أو المزود بهذه التوابل لذيذا وطيبا، كلما كان من الأسهل تناول الكثير منه.4- تناول الكربوهيدرات والدهونالأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون والكربوهيدرات تساعد على زيادة وزن الجسم، ما يعني ضرورة تناول تلك العناصر الغذائية في كل وجبة، مع العمل على إضافة وجبات خفيفة، ولكن كثيفة الطاقة، كلما كانت استفادة الجسم أكثر وأفضل.5- تناول الكثير من البروتينمن العناصر الغذائية المهمة لاكتساب الوزن بشكل صحي، تناول الكثير من البروتين، إذ منه تتكون العضلات، وبدونه قد تتحول معظم السعرات الحرارية الزائدة في الجسم إلى دهون.والأطعمة الغنية بالبروتين، تتمثل في الأسماك والبيض واللحوم والأسماك والبقوليات والمكسرات، ولكن بنسب محددة.
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مجتمع, النحافة, إنقاص الوزن

نصائح مثالية لزيادة الوزن بسرعة

21:57 GMT 17.05.2022
© Photo / Pixabay/ PublicDomainPicturesالأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo / Pixabay/ PublicDomainPictures
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يعاني البعض من النحافة ويرغبون في إيجاد وسائل أو طرق سريعة وسهلة للمساعدة على زيادة وزنهم، مع الحفاظ على جسم مثالي، وحسن المظهر.
ونشر الموقع الإلكتروني الكونسلتو، اليوم الثلاثاء، مجموعة من النصائح التي يمكنها المساهمة في زيادة الجسم بسهولة وبسرعة، وهي كالتالي:
1- رفع الأوزان الثقيلة
من المهم لمن يرغب في زيادة وزنه، ممارسة رياضة رفع الأثقال، عبر الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو ممارسة هذه الرياضة من 2- 4 مرات في الأسبوع، وهي رياضة مفضلة لتكوين عضلات للجسم، بدلا من ظهور خلايا دهنية.
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2- تناول سعرات حرارية
يفضل تناول مشروبات وأطعمة تتضمن سعرات حرارية عالية، وهي تعمل بدورها على زيادة الوزن.
ومن بين تلك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والمثالية العالية لاكتساب الوزن، الفول السوداني والمكسرات (اللوز والجوز)، بالإضافة إلى تناول الفاكهة المجففة، مثل القراصيا والزبيب والتمر.
فضلا عن تلك الفواكه والأطعمة، فهناك منتجات الألبان عالية الدسم، مثل الجبن، والحليب والزبادي كامل الدسم، بالإضافة إلى زيت الأفوكادو. وتناول اللحوم، مثل لحم الضأن والبقر والدجاج، ناهيك عن تعاطي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان.
3- تناول الصلصات والتوابل
كثيرا ما تساهم الصلصات والتوابل في زيادة وزن الجسم، وكلما كان مذاق الطعام المطعم أو المزود بهذه التوابل لذيذا وطيبا، كلما كان من الأسهل تناول الكثير منه.
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4- تناول الكربوهيدرات والدهون
الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون والكربوهيدرات تساعد على زيادة وزن الجسم، ما يعني ضرورة تناول تلك العناصر الغذائية في كل وجبة، مع العمل على إضافة وجبات خفيفة، ولكن كثيفة الطاقة، كلما كانت استفادة الجسم أكثر وأفضل.
5- تناول الكثير من البروتين
من العناصر الغذائية المهمة لاكتساب الوزن بشكل صحي، تناول الكثير من البروتين، إذ منه تتكون العضلات، وبدونه قد تتحول معظم السعرات الحرارية الزائدة في الجسم إلى دهون.
والأطعمة الغنية بالبروتين، تتمثل في الأسماك والبيض واللحوم والأسماك والبقوليات والمكسرات، ولكن بنسب محددة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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