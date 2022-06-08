https://arabic.sputniknews.com/20220608/إلغاء-عرض-فيلم-عن-ابنة-النبي-محمد-في-المملكة-المتحدة-بسبب-احتجاجات-لمسلمين-1063248178.html
إلغاء عرض فيلم عن ابنة النبي محمد في المملكة المتحدة بسبب احتجاجات لمسلمين
إلغاء عرض فيلم عن ابنة النبي محمد في المملكة المتحدة بسبب احتجاجات لمسلمين
ألغت سلسلة دور السينما "سينيوورلد" الرائدة في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء عرض الفيلم المسمى "سيدة الجنة" والذي يدور حول ابنة النبي محمد، ردا على غضب بعض... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T03:44+0000
2022-06-08T03:44+0000
2022-06-08T03:44+0000
الإسلام
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يركز الفيلم على أسطورة ابنة النبي محمد، فاطمة.وعلى الرغم من أن المخرج إيلي كينغ صور فاطمة على أنها شخصية مجهولة الهوية محاطة بحجاب أسود، إلا أن المتظاهرين ما زالوا يتهمون صانعي الأفلام "بتصوير التاريخ الديني بشكل غير دقيق وتصوير ثلاثة من أهم الشخصيات الإسلامية بشكل سلبي"، واصفين الفيلم بأنه "تجديف".ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم "سينيوورلد" قوله: "بسبب الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض" سيدة الجنة"، اتخذنا قرارا بإلغاء العروض القادمة للفيلم على الصعيد الوطني لضمان سلامة موظفينا وعملائنا".ووفقا للصحيفة، تدفق مئات المتظاهرين إلى الشوارع بالقرب من دور السينما في برادفورد وبولتون وبرمنغهام وشيفيلد، مطالبين بإلغاء عروض الفيلم.بدوره، أكد المنتج التنفيذي مالك شليباك أن الفيلم يصور الشخصيات الدينية بطريقة مناسبة ومحترمة ويتحسر على قرار عالم السينما بسحبه.وقال شليباك على تويتر: "بينما أختلف بشدة مع ما يمثله هؤلاء المتظاهرون (موت حرية التعبير)، أشكرهم بكل إخلاص على الدعاية الحرة، فإننا نشهد بالفعل طوفانا مطلقا من الجمهور الجديد الذي لم يسمع أبدا عن فيلمنا"، مضيفا أنه يأمل ألا ترضخ سلاسل السينما الأخرى، ولا المجتمع البريطاني "إلى هؤلاء الناس".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-إهانة-النبي-محمد-ليست-حرية-تعبير-1054489692.html
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الإسلام
إلغاء عرض فيلم عن ابنة النبي محمد في المملكة المتحدة بسبب احتجاجات لمسلمين
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ألغت سلسلة دور السينما "سينيوورلد" الرائدة في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء عرض الفيلم المسمى "سيدة الجنة" والذي يدور حول ابنة النبي محمد، ردا على غضب بعض أفراد الجالية المسلمة، الذين اعتبروا الفيلم "تجديفا".
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يركز الفيلم على أسطورة ابنة النبي محمد، فاطمة.
23 ديسمبر 2021, 13:23 GMT
وعلى الرغم من أن المخرج إيلي كينغ صور فاطمة على أنها شخصية مجهولة الهوية محاطة بحجاب أسود، إلا أن المتظاهرين ما زالوا يتهمون صانعي الأفلام "بتصوير التاريخ الديني بشكل غير دقيق وتصوير ثلاثة من أهم الشخصيات الإسلامية بشكل سلبي"، واصفين الفيلم بأنه "تجديف".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم "سينيوورلد" قوله: "بسبب الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض" سيدة الجنة"، اتخذنا قرارا بإلغاء العروض القادمة للفيلم على الصعيد الوطني لضمان سلامة موظفينا وعملائنا".
ووفقا للصحيفة، تدفق مئات المتظاهرين إلى الشوارع بالقرب من دور السينما في برادفورد وبولتون وبرمنغهام وشيفيلد، مطالبين بإلغاء عروض الفيلم.
بدوره، أكد المنتج التنفيذي مالك شليباك أن الفيلم يصور الشخصيات الدينية بطريقة مناسبة ومحترمة ويتحسر على قرار عالم السينما بسحبه.
وقال شليباك على تويتر: "بينما أختلف بشدة مع ما يمثله هؤلاء المتظاهرون (موت حرية التعبير)، أشكرهم بكل إخلاص على الدعاية الحرة، فإننا نشهد بالفعل طوفانا مطلقا من الجمهور الجديد الذي لم يسمع أبدا عن فيلمنا"، مضيفا أنه يأمل ألا ترضخ سلاسل السينما الأخرى، ولا المجتمع البريطاني "إلى هؤلاء الناس".