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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-الروسية-جهاز-الأمن-الأوكراني-يجهز-استفزازا-بمواد-سامة-في-سومي-لاتهام-روسيا---1063303438.html
الدفاع الروسية: جهاز الأمن الأوكراني يجهز استفزازا بمواد سامة في سومي لاتهام روسيا
الدفاع الروسية: جهاز الأمن الأوكراني يجهز استفزازا بمواد سامة في سومي لاتهام روسيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن أفراد جهاز الأمن الأوكراني يجهزون استفزازا بمواد كيميائية... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T18:46+0000
2022-06-08T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "وفقا لخطة "كتّاب السيناريو في كييف"، ستشن وحدات من القوات الأوكرانية ضربات بالمدفعية على المناطق الحدودية لروسيا من بلدات في منطقة سومي. بعد هجوم انتقامي تمثيلي يُزعم أن القوات المسلحة الروسية نفذته، يخطط أفراد جهاز الأمن الأوكراني لرش مواد سامة قوية في منطقة الاستفزاز".وأوضح ميزينتسيف، أنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يتم التحضير لاستفزاز آخر من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني. في مدينة سومي، فقد تسلم الجنود الأوكرانيون ومقاتلو وحدات الدفاع الإقليمية بالفعل بدلات واقية كيميائية. ويتم تدريبهم على نظام التصرف عند إعلان إنذار كيميائي.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063249649.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: جهاز الأمن الأوكراني يجهز استفزازا بمواد سامة في سومي لاتهام روسيا

18:46 GMT 08.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن أفراد جهاز الأمن الأوكراني يجهزون استفزازا بمواد كيميائية في مدينة سومي الأوكرانية ويخططون لرش مواد سامة هناك واتهام روسيا بذلك .
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "وفقا لخطة "كتّاب السيناريو في كييف"، ستشن وحدات من القوات الأوكرانية ضربات بالمدفعية على المناطق الحدودية لروسيا من بلدات في منطقة سومي. بعد هجوم انتقامي تمثيلي يُزعم أن القوات المسلحة الروسية نفذته، يخطط أفراد جهاز الأمن الأوكراني لرش مواد سامة قوية في منطقة الاستفزاز".
وأوضح ميزينتسيف، أنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يتم التحضير لاستفزاز آخر من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني. في مدينة سومي، فقد تسلم الجنود الأوكرانيون ومقاتلو وحدات الدفاع الإقليمية بالفعل بدلات واقية كيميائية. ويتم تدريبهم على نظام التصرف عند إعلان إنذار كيميائي.

وأضاف ميزينتسيف، أن "هذه العملية سيسجلها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتستخدم لاحقا لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
17:26 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:26 GMT
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