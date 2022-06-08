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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و11 طائرة بدون طيار
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-4-مستودعات-أسلحة-وذخيرة-في-أوكرانيا-باستخدام-صواريخ-عالية-الدقة-1063254813.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و11 طائرة بدون طيار
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و11 طائرة بدون طيار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 مستودعات أسلحة وذخيرة في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:25+0000
2022-06-08T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف قصفت مصنعا للمدرعات، وورش العمل التي تم فيها إصلاح وترميم الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للجيش الأوكراني".وأضاف بيان الوزارة: "أسفر القصف الجوي عن تدمير نقطة قيادة تابعة للكتيبة 14 الآلية بالقوات المسلحة الأوكرانية، والقضاء على أكثر من 160 من القوميين، وتدمير 8 دبابات، وراجمتي صواريخ "غراد"، وبطارية مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، و13 سيارة مختلفة الاستخدام".وأضاف البيان: "كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8"".
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و11 طائرة بدون طيار

08:25 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 08.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 مستودعات أسلحة وذخيرة في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف قصفت مصنعا للمدرعات، وورش العمل التي تم فيها إصلاح وترميم الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للجيش الأوكراني".
وأضاف بيان الوزارة: "أسفر القصف الجوي عن تدمير نقطة قيادة تابعة للكتيبة 14 الآلية بالقوات المسلحة الأوكرانية، والقضاء على أكثر من 160 من القوميين، وتدمير 8 دبابات، وراجمتي صواريخ "غراد"، وبطارية مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، و13 سيارة مختلفة الاستخدام".
وأضاف البيان: "كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8"".
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMT
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