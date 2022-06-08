https://arabic.sputniknews.com/20220608/الرئيس-الفرنسي-السابق-فرانسوا-هولاند-يدخل-القفص-الذهبي-لأول-مرة-1063269106.html

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص الذهبي لأول مرة

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدخل القفص الذهبي لأول مرة

أفادت مصادر إعلامية فرنسية بأن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند دخل القفص الذهبي كأول زواج رسمي له عن عمر يناهز 67 عاما في مدينة تول جنوب غربي البلاد، حيث... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T10:56+0000

2022-06-08T10:56+0000

2022-06-08T10:56+0000

العالم

أخبار فرنسا

فرانسوا هولاند

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وبحسب صحيفة "la montagne" الفرنسية، "تزوج فرانسوا هولاند وجولي غاييه بعد ظهر يوم السبت، 4 يونيو (حزيران)، في قاعة مدينة تول. حيث بقي هذا الأمر طي الكتمان حتى تاريخ إعلان الخبر".وأضافت الصحيفة أن عمدة تول، برنارد كومب، صديق فرانسوا هولاند، هو الذي أجرى مراسم حفل الزواج، "الذي حل محله كرئيس للمدينة في عام 2008"، حيث أقيم حفل الزفاف في مكان منعزل، وكان من بين المدعوين المغني بنيامين بيوليت.ولم يسبق للرئيس السابق أن تزوج من قبل زواجا رسميا، في حين كان في زواج مدني امتد من عام 1979 إلى 2007 والذي جمعه مع زميلته في الحزب الاشتراكي سيغولين رويال، وأنجب منها أربعة أطفال.فيما أوضحت الصحيفة أن لدى غاييه طفلين من زواج سابق انتهى بالطلاق عام 2006، وقد بلغت مؤخرا الـ 50 عاما من عمرها، مشيرة إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2014، نشرت صحيفة التابلويد كلوزر مواد تتضمن صورا كانت بمثابة دليل على علاقة حب سرية بين هولاند وغاييه.وكان فرانسوا هولاند قد كان رئيسا لفرنسا من عام 2012 إلى عام 2017.

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