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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الشرطة-الهندية-تعتقل-قياديا-في-الحزب-الحاكم-بعد-تصريحات-معادية-للمسلمين-1063254667.html
الشرطة الهندية تعتقل قياديا في الحزب الحاكم بعد تصريحات معادية للمسلمين
الشرطة الهندية تعتقل قياديا في الحزب الحاكم بعد تصريحات معادية للمسلمين
ألقت الشرطة الهندية القبض، اليوم الأربعاء، على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:24+0000
2022-06-08T08:24+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب وكالة "رويترز": "ألقي القبض على هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب التوترات الطائفية الأسبوع الماضي خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام".وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في الشرطة: "اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين"، مضيفا أنه "تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصا في أعقاب التوترات في كانبور".جاء ذلك بعد أيام من تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدى إلى احتجاجات منددة في دول إسلامية عديدة.وتصدر وسم "إلا رسول الله يا مودي" مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول الإسلامية والعربية، على خلفية تصريحات مسيئة للنبي محمد، أطلقها سياسيان في الحزب الحاكم في الهند بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وبدأت الأزمة قبل أيام بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.وأعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية. وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية". وأضاف الحزب، أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة"، مؤكدا وقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".من جانبها، أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانا أدانت فيه بشدة الإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند إزاء الرسول محمد.وأعربت المنظمة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند للرسول محمد، داعية السلطات الهندية للتصدي بحزم لتلك الممارسات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الهند-ترفض-البيانات-العربية-والدولية-المنددة-بالتصريحات-المسيئة-للنبي-محمد-وتعتبرها-غير-مبررة-1063186735.html
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الإمارات-تدين-إساءة-مسؤول-هندي-للنبي-محمد-وتدعو-إلى-التصدي-لخطاب-الكراهية-1063184767.html
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أخبار الهند اليوم

الشرطة الهندية تعتقل قياديا في الحزب الحاكم بعد تصريحات معادية للمسلمين

08:24 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFAالشرطة الهندية في سريناغار
الشرطة الهندية في سريناغار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFA
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ألقت الشرطة الهندية القبض، اليوم الأربعاء، على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب وكالة "رويترز": "ألقي القبض على هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب التوترات الطائفية الأسبوع الماضي خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام".
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الهند ترفض البيانات العربية والدولية المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد وتعتبرها "غير مبررة"
6 يونيو, 16:15 GMT
وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في الشرطة: "اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين"، مضيفا أنه "تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصا في أعقاب التوترات في كانبور".
جاء ذلك بعد أيام من تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدى إلى احتجاجات منددة في دول إسلامية عديدة.
وتصدر وسم "إلا رسول الله يا مودي" مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول الإسلامية والعربية، على خلفية تصريحات مسيئة للنبي محمد، أطلقها سياسيان في الحزب الحاكم في الهند بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وبدأت الأزمة قبل أيام بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الإمارات تدين إساءة مسؤول هندي للنبي محمد وتدعو إلى التصدي لخطاب الكراهية
6 يونيو, 15:27 GMT
وأعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية. وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية". وأضاف الحزب، أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة"، مؤكدا وقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".
من جانبها، أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانا أدانت فيه بشدة الإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند إزاء الرسول محمد.
وأعربت المنظمة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالإساءات الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند للرسول محمد، داعية السلطات الهندية للتصدي بحزم لتلك الممارسات.
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