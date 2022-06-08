https://arabic.sputniknews.com/20220608/الكاظمي-يدعو-إلى-تعزيز-التعاون-مع-بعثة-الناتو-في-مجال-تدريب-القوات-العراقية-1063294535.html
الكاظمي يدعو إلى تعزيز التعاون مع بعثة الناتو في مجال تدريب القوات العراقية
الكاظمي يدعو إلى تعزيز التعاون مع بعثة الناتو في مجال تدريب القوات العراقية
التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:16+0000
2022-06-08T15:16+0000
2022-06-08T15:16+0000
العالم العربي
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الناتو
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وبحسب "الفرات نيوز"، تضمن اللقاء بحث عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وسبل تطويره وتجاوز التحديات المنوطة بآلية هذا العمل.من جهته، شدد الكاظمي على ضرورة التعاون مع الحلف في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتعزيز قدراتها على المستوى المؤسساتي، وبالتالي رفع الخبرات الفردية للقوات الأمنيةمن جانبه أكد رئيس بعثة حلف الناتو على أهمية العلاقات مع العراق، كبلد محوري في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن استقرار العراق سينعكس إيجابا على الاستقرارين الإقليمي والدولي.كما نوه إيانوتشي إلى استعداد بعثته للعمل بناء على أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/سوزان-نجم-الدين-تدعو-إلى-إنتاج-أعمال-فنية-عراقية-سورية-مشتركة-1063267341.html
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العالم العربي, العراق, الناتو
الكاظمي يدعو إلى تعزيز التعاون مع بعثة الناتو في مجال تدريب القوات العراقية
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التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، والوفد المرافق له.
وبحسب "الفرات نيوز
"، تضمن اللقاء بحث عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وسبل تطويره وتجاوز التحديات المنوطة بآلية هذا العمل.
من جهته، شدد الكاظمي على ضرورة التعاون مع الحلف في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتعزيز قدراتها على المستوى المؤسساتي، وبالتالي رفع الخبرات الفردية للقوات الأمنية
من جانبه أكد رئيس بعثة حلف الناتو على أهمية العلاقات مع العراق، كبلد محوري في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن استقرار العراق سينعكس إيجابا على الاستقرارين الإقليمي والدولي.
كما نوه إيانوتشي إلى استعداد بعثته للعمل بناء على أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية.