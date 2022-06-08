https://arabic.sputniknews.com/20220608/تقرير-للمخابرات-الألمانية-إيران-تقترب-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1063299652.html
تقرير للمخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية
تقرير للمخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية
قال تقرير للمخابرات الألمانية إن إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة حيوية في هذا الاتجاه. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:55+0000
2022-06-08T16:55+0000
2022-06-08T16:55+0000
العالم
إيران
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وقال التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، إنه يجب اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذا الوضع قبل أن تتحول إيران إلى قوة نووية إلى الأبد، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.وأوضح التقرير أن إيران تكثف جهودها للحصول على تقنيات خاصة ببرنامجها النووي غير الشرعي، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك.ونوه التقرير إلى أن إيران حصلت على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، لإقناعها بإيقاف برنامجها النووي.وتابع: "هناك شكوك في إمكانية قيام إيران بخرق التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه معها عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية السرية".ولفت التقرير إلى أنه يجري التحقيق مع مواطن ألماني من أصل إيراني في قيامه بانتهاك الحظر على إيران وشراء أجهزة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامجها الصاروخية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/إعلام-إسرائيل-تزود-إف--35-بقنبلة-تزن-طنا-استعدادا-لمواجهة-إيران-1063294971.html
https://arabic.sputniknews.com/20220606/إسرائيل-تعلن-تسليم-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-معلومات-بشأن-نشاط-إيران-النووي-1063184234.html
إيران
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العالم, إيران
تقرير للمخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية
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قال تقرير للمخابرات الألمانية إن إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة حيوية في هذا الاتجاه.
وقال التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، إنه يجب اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذا الوضع قبل أن تتحول إيران إلى قوة نووية
إلى الأبد، حسبما ذكرت
شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.
وأوضح التقرير أن إيران تكثف جهودها للحصول على تقنيات خاصة ببرنامجها النووي غير الشرعي، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك.
ونوه التقرير إلى أن إيران حصلت على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، لإقناعها بإيقاف برنامجها النووي
.
وتابع: "هناك شكوك في إمكانية قيام إيران بخرق التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه معها عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية السرية".
ولفت التقرير إلى أنه يجري التحقيق مع مواطن ألماني من أصل إيراني في قيامه بانتهاك الحظر على إيران وشراء أجهزة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني
وبرامجها الصاروخية.