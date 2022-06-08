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https://arabic.sputniknews.com/20220608/جو-بايدن-يتراجع-عن-موقفه-من-السعودية-والبيت-الأبيض-يصفها-بـالشريك-الاستراتيجي-1063295099.html
جو بايدن يتراجع عن موقفه من السعودية... والبيت الأبيض يصفها بـ"الشريك الاستراتيجي"
جو بايدن يتراجع عن موقفه من السعودية... والبيت الأبيض يصفها بـ"الشريك الاستراتيجي"
صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يعتبر المملكة العربية السعودية "شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية"، فيما يبدو تراجعا عن تصريحات جو... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:32+0000
2022-06-08T15:32+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
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جاء ذلك في تعليق للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الثلاثاء، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان بايدن لا يزال يعتقد أن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة"، بحسب "سي إن إن".وقالت بيير: "كانت المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين".وأضافت: "يعتبر الرئيس المملكة شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب".وتابعت: "حلق الطيارون السعوديون مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية".وذكرت: "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولا، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".قال الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة، إنه يجب جعل السعودية "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ومع ذلك، أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن هناك زيارة "قيد الإعداد" سيجريها بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.تأتي هذه الزيارة عقب تقارير أفادت بتوتر شديد في العلاقات بين الرياض وواشنطن، على خلفية قضايا حقوق الإنسان وواقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفي وقت تضغط فيه أمريكا على السعودية لزيادة إنتاج النفط الذي أدت أسعاره المرتفعة إلى تفاقم معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ماذا-يعني-اتفاق-أوبك--على-تعزيز-إنتاج-النفط-هل-استجابت-السعودية-لرغبة-أمريكا؟-1063006546.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان

جو بايدن يتراجع عن موقفه من السعودية... والبيت الأبيض يصفها بـ"الشريك الاستراتيجي"

15:32 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يعتبر المملكة العربية السعودية "شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية"، فيما يبدو تراجعا عن تصريحات جو بايدن السابقة.
جاء ذلك في تعليق للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الثلاثاء، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان بايدن لا يزال يعتقد أن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة"، بحسب "سي إن إن".
وقالت بيير: "كانت المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين".
وأضافت: "يعتبر الرئيس المملكة شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب".
The press conference room of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
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وتابعت: "حلق الطيارون السعوديون مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية".
وذكرت: "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولا، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".
قال الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة، إنه يجب جعل السعودية "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ومع ذلك، أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن هناك زيارة "قيد الإعداد" سيجريها بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
تأتي هذه الزيارة عقب تقارير أفادت بتوتر شديد في العلاقات بين الرياض وواشنطن، على خلفية قضايا حقوق الإنسان وواقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفي وقت تضغط فيه أمريكا على السعودية لزيادة إنتاج النفط الذي أدت أسعاره المرتفعة إلى تفاقم معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
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