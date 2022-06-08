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https://arabic.sputniknews.com/20220608/حكم-الراية-الروبوتي-جاهز-لمونديال-قطر-2022-1063295374.html
حكم الراية الروبوتي جاهز لمونديال ‎قطر 2022
حكم الراية الروبوتي جاهز لمونديال ‎قطر 2022
أصبحت بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على موعد مع تطور فريد من نوعه حيث ستشهد دعما من حكام راية من الروبوتات. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:35+0000
2022-06-08T15:35+0000
رياضة
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وقال موقع "sportsbrief" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتم استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ظل مساعي جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" إلى تحسين معايير البطولة العالمية.ومن المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة فقط في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل تثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد بحث استخدام نظام "التسلل شبه الآلي" الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، واستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي ليفربول الإنجليزي، كما تم استخدام هذه التقنية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت داخل أربعة من ملاعب المونديال الثمانية في الدوحة.ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.من جانبه، قال الحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا وهو أيضا رئيس حكام فيفا: "لا يزال الحكام والمساعدون مسؤولين عن قرار التسلل، فالتكنولوجيا تمنحهم فقط دعما لاتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، خاصة عندما يكون قرار التسلل صعبا للغاية.
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رياضة, مجتمع

حكم الراية الروبوتي جاهز لمونديال ‎قطر 2022

15:35 GMT 08.06.2022
© Sputnikالمنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik
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أصبحت بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على موعد مع تطور فريد من نوعه حيث ستشهد دعما من حكام راية من الروبوتات.
وقال موقع "sportsbrief" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتم استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ظل مساعي جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" إلى تحسين معايير البطولة العالمية.
ومن المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة فقط في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل تثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد بحث استخدام نظام "التسلل شبه الآلي" الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، واستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي ليفربول الإنجليزي، كما تم استخدام هذه التقنية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت داخل أربعة من ملاعب المونديال الثمانية في الدوحة.
ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.
من جانبه، قال الحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا وهو أيضا رئيس حكام فيفا: "لا يزال الحكام والمساعدون مسؤولين عن قرار التسلل، فالتكنولوجيا تمنحهم فقط دعما لاتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، خاصة عندما يكون قرار التسلل صعبا للغاية.
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