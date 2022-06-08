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https://arabic.sputniknews.com/20220608/رئيسة-تنزانيا-نتوقع-أن-يعود-سد-النهضة-بالنفع-على-جميع-دول-حوض-النيل-1063295242.html
رئيسة تنزانيا: نتوقع أن يعود سد النهضة بالنفع على جميع دول حوض النيل
رئيسة تنزانيا: نتوقع أن يعود سد النهضة بالنفع على جميع دول حوض النيل
قالت رئيسة تنزانيا، سامية حسن صلوحي، إنها تتوقع أن يعود سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا، بالنفع على جميع الدول المشاطئة لحوض النيل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:41+0000
2022-06-08T15:41+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك خلال اعتماد أوراق سفيرة إثيوبيا لدى بلادها شيبرو مامو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن صلوحي بحثت مع سفيرة إثيوبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات.كما تناول الجانبان ما يتم اتخاذه من خطوات لتحقيق السلام في إثيوبيا وتطور أعمال بناء سد النهضة.وأوضحت الوكالة أن سفير إثيوبيا طلب من رئيس تنزانيا الإفراج عن الإثيوبيين في بلاده، بينما أثنت رئيسة تنزانيا على ما تتخذه أديس أبابا من خطوات لمواجهة المشكلات التي تواجهها.وأكدت الرئيسة التنزانية أن بلادها تمتلك علاقات صداقة دائمة مع إثيوبيا، مؤكدا أن بلادها ستستجيب لطلب إثيوبيا بشأن السجناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-إثيوبي-يقول-نريد-حلا-سلميا-لأزمة-سد-النهضة-وجنوب-السودان-نقف-معكم-1062881762.html
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العالم, أخبار إثيوبيا

رئيسة تنزانيا: نتوقع أن يعود سد النهضة بالنفع على جميع دول حوض النيل

15:41 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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قالت رئيسة تنزانيا، سامية حسن صلوحي، إنها تتوقع أن يعود سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا، بالنفع على جميع الدول المشاطئة لحوض النيل.
جاء ذلك خلال اعتماد أوراق سفيرة إثيوبيا لدى بلادها شيبرو مامو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن صلوحي بحثت مع سفيرة إثيوبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات.
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
مسؤول إثيوبي يقول "نريد حلا سلميا لأزمة سد النهضة".. وجنوب السودان: نقف معكم
30 مايو, 09:31 GMT
كما تناول الجانبان ما يتم اتخاذه من خطوات لتحقيق السلام في إثيوبيا وتطور أعمال بناء سد النهضة.
وأوضحت الوكالة أن سفير إثيوبيا طلب من رئيس تنزانيا الإفراج عن الإثيوبيين في بلاده، بينما أثنت رئيسة تنزانيا على ما تتخذه أديس أبابا من خطوات لمواجهة المشكلات التي تواجهها.
وأكدت الرئيسة التنزانية أن بلادها تمتلك علاقات صداقة دائمة مع إثيوبيا، مؤكدا أن بلادها ستستجيب لطلب إثيوبيا بشأن السجناء.
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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