https://arabic.sputniknews.com/20220608/رئيسة-تنزانيا-نتوقع-أن-يعود-سد-النهضة-بالنفع-على-جميع-دول-حوض-النيل-1063295242.html
رئيسة تنزانيا: نتوقع أن يعود سد النهضة بالنفع على جميع دول حوض النيل
رئيسة تنزانيا: نتوقع أن يعود سد النهضة بالنفع على جميع دول حوض النيل
قالت رئيسة تنزانيا، سامية حسن صلوحي، إنها تتوقع أن يعود سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا، بالنفع على جميع الدول المشاطئة لحوض النيل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:41+0000
2022-06-08T15:41+0000
2022-06-08T15:41+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك خلال اعتماد أوراق سفيرة إثيوبيا لدى بلادها شيبرو مامو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن صلوحي بحثت مع سفيرة إثيوبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات.كما تناول الجانبان ما يتم اتخاذه من خطوات لتحقيق السلام في إثيوبيا وتطور أعمال بناء سد النهضة.وأوضحت الوكالة أن سفير إثيوبيا طلب من رئيس تنزانيا الإفراج عن الإثيوبيين في بلاده، بينما أثنت رئيسة تنزانيا على ما تتخذه أديس أبابا من خطوات لمواجهة المشكلات التي تواجهها.وأكدت الرئيسة التنزانية أن بلادها تمتلك علاقات صداقة دائمة مع إثيوبيا، مؤكدا أن بلادها ستستجيب لطلب إثيوبيا بشأن السجناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-إثيوبي-يقول-نريد-حلا-سلميا-لأزمة-سد-النهضة-وجنوب-السودان-نقف-معكم-1062881762.html
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العالم, أخبار إثيوبيا
رئيسة تنزانيا: نتوقع أن يعود سد النهضة بالنفع على جميع دول حوض النيل
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قالت رئيسة تنزانيا، سامية حسن صلوحي، إنها تتوقع أن يعود سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا، بالنفع على جميع الدول المشاطئة لحوض النيل.
جاء ذلك خلال اعتماد أوراق سفيرة إثيوبيا لدى بلادها شيبرو مامو، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن صلوحي بحثت مع سفيرة إثيوبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات.
كما تناول الجانبان ما يتم اتخاذه من خطوات لتحقيق السلام
في إثيوبيا وتطور أعمال بناء سد النهضة.
وأوضحت الوكالة أن سفير إثيوبيا طلب من رئيس تنزانيا الإفراج عن الإثيوبيين في بلاده، بينما أثنت رئيسة تنزانيا على ما تتخذه أديس أبابا من خطوات لمواجهة المشكلات التي تواجهها.
وأكدت الرئيسة التنزانية أن بلادها تمتلك علاقات صداقة دائمة مع إثيوبيا
، مؤكدا أن بلادها ستستجيب لطلب إثيوبيا بشأن السجناء.