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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220608/سلطات-زابوروجي-تعلن-إجراء-استفتاء-للانضمام-إلى-روسيا--1063249946.html
سلطات زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا
سلطات زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، اليوم الأربعاء، عن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T06:28+0000
2022-06-08T06:49+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في بيان السلطات: "في مقاطعة زابوروجيه، الدفعة الأولى من جوازات السفر الروسية ستكون جاهزة للإصدار في 12 يونيو، سيحصل عليها 500 شخص على الأقل".وقال فلاديمير روجوف، عضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة زابوروجيه، لوكالة "سبوتنيك"، إن الدفعة الأولى من جوازات سفر مواطني الاتحاد الروسي جاهزة للإصدار في المنطقة، وسيتم تسليمها في عيد يوم روسيا.ووفقا له، هناك رغبة حقيقية في المنطقة بين الناس في الحصول على الجنسية الروسية في أقرب وقت ممكن. وأكد أن الآلاف يقفون في طوابير لمدة تصل إلى تسع ساعات لتقديم الطلبات.وشدد روجوف على أنه: "الآن، من أجل تسريع العملية، يتم تنظيم نقاط جديدة لتلقي الوثائق في العديد من مدن منطقة زابوروجيه".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سلطات زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

06:28 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 06:49 GMT 08.06.2022)
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© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، اليوم الأربعاء، عن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.
وجاء في بيان السلطات: "في مقاطعة زابوروجيه، الدفعة الأولى من جوازات السفر الروسية ستكون جاهزة للإصدار في 12 يونيو، سيحصل عليها 500 شخص على الأقل".
وقال فلاديمير روجوف، عضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة زابوروجيه، لوكالة "سبوتنيك"، إن الدفعة الأولى من جوازات سفر مواطني الاتحاد الروسي جاهزة للإصدار في المنطقة، وسيتم تسليمها في عيد يوم روسيا.
ووفقا له، هناك رغبة حقيقية في المنطقة بين الناس في الحصول على الجنسية الروسية في أقرب وقت ممكن. وأكد أن الآلاف يقفون في طوابير لمدة تصل إلى تسع ساعات لتقديم الطلبات.
وشدد روجوف على أنه: "الآن، من أجل تسريع العملية، يتم تنظيم نقاط جديدة لتلقي الوثائق في العديد من مدن منطقة زابوروجيه".
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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