https://arabic.sputniknews.com/20220608/صحيفة-عبرية-إسرائيل-وتونس-تجريان-محادثات-دبلوماسية-بشأن-تقارب-محتمل-1063300551.html
صحيفة عبرية: إسرائيل وتونس تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل
صحيفة عبرية: إسرائيل وتونس تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بوجود اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:11+0000
2022-06-08T17:11+0000
2022-06-08T17:11+0000
أخبار تونس اليوم
الجزائر
العالم العربي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
ادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن المعارضة التونسية ترفض هذه الخطوة الرسمية، في وقت تحاول فيه دولة الجزائر المجاورة إحباط او إفشال هذه الخطوة التونسية.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن إسرائيل تريد توسعة دائرة دول الجوار، رغم وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب، في وقت ترفض المعارضة التونسية وآخرون من قوى المعارضة في الدول الواقعة في شمالي القارة الأفريقية هذه الخطوة أيضا.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه كان لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية في الماضي، وافتتح البلدان مكاتب تمثيل دبلوماسي في كل من تونس وتل أبيب، في العام 1996، بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، فيما أغلقت هذه المكاتب فور اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، الدكتورة ميريام غاز أفيغال، قد أوضحت أنه رغم إغلاق هذه المكاتب فإن الإسرائيليين بإمكانهم دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان بشكل محدود.
أخبار تونس اليوم
الجزائر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_12c559386bf45fbd0c1cd955c07d887d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي, إسرائيل
صحيفة عبرية: إسرائيل وتونس تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل
تابعنا عبر
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بوجود اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما.
ادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن المعارضة التونسية ترفض هذه الخطوة الرسمية، في وقت تحاول فيه دولة الجزائر المجاورة إحباط او إفشال هذه الخطوة التونسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن إسرائيل تريد توسعة دائرة دول الجوار، رغم وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب
، في وقت ترفض المعارضة التونسية وآخرون من قوى المعارضة في الدول الواقعة في شمالي القارة الأفريقية هذه الخطوة أيضا.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه كان لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية في الماضي، وافتتح البلدان مكاتب تمثيل دبلوماسي في كل من تونس وتل أبيب، في العام 1996، بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، فيما أغلقت هذه المكاتب فور اندلاع الانتفاضة الثانية
في العام 2000.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، الدكتورة ميريام غاز أفيغال، قد أوضحت أنه رغم إغلاق هذه المكاتب فإن الإسرائيليين بإمكانهم دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان بشكل محدود.