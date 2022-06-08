عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/صحيفة-عبرية-إسرائيل-وتونس-تجريان-محادثات-دبلوماسية-بشأن-تقارب-محتمل-1063300551.html
صحيفة عبرية: إسرائيل وتونس تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل
صحيفة عبرية: إسرائيل وتونس تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بوجود اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:11+0000
2022-06-08T17:11+0000
أخبار تونس اليوم
الجزائر
العالم العربي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
ادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن المعارضة التونسية ترفض هذه الخطوة الرسمية، في وقت تحاول فيه دولة الجزائر المجاورة إحباط او إفشال هذه الخطوة التونسية.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن إسرائيل تريد توسعة دائرة دول الجوار، رغم وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب، في وقت ترفض المعارضة التونسية وآخرون من قوى المعارضة في الدول الواقعة في شمالي القارة الأفريقية هذه الخطوة أيضا.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه كان لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية في الماضي، وافتتح البلدان مكاتب تمثيل دبلوماسي في كل من تونس وتل أبيب، في العام 1996، بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، فيما أغلقت هذه المكاتب فور اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، الدكتورة ميريام غاز أفيغال، قد أوضحت أنه رغم إغلاق هذه المكاتب فإن الإسرائيليين بإمكانهم دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان بشكل محدود.
أخبار تونس اليوم
الجزائر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_12c559386bf45fbd0c1cd955c07d887d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي, إسرائيل

صحيفة عبرية: إسرائيل وتونس تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل

17:11 GMT 08.06.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© flickr.com / Cernavoda
تابعنا عبرTelegram
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بوجود اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما.
ادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن المعارضة التونسية ترفض هذه الخطوة الرسمية، في وقت تحاول فيه دولة الجزائر المجاورة إحباط او إفشال هذه الخطوة التونسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن إسرائيل تريد توسعة دائرة دول الجوار، رغم وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب، في وقت ترفض المعارضة التونسية وآخرون من قوى المعارضة في الدول الواقعة في شمالي القارة الأفريقية هذه الخطوة أيضا.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه كان لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية في الماضي، وافتتح البلدان مكاتب تمثيل دبلوماسي في كل من تونس وتل أبيب، في العام 1996، بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، فيما أغلقت هذه المكاتب فور اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، الدكتورة ميريام غاز أفيغال، قد أوضحت أنه رغم إغلاق هذه المكاتب فإن الإسرائيليين بإمكانهم دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان بشكل محدود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала