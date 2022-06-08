https://arabic.sputniknews.com/20220608/عقيلة-صالح-يدعو-أعضاء-مجلس-النواب-الليبي-للانعقاد-في-سرت-1063250704.html
عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب الليبي للانعقاد في سرت
عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب الليبي للانعقاد في سرت
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، جميع الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر البرلمان في مدينة سرت، الواقعة وسط البلاد. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T06:51+0000
2022-06-08T06:51+0000
2022-06-08T06:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت وسائل إعلام ليبية إن "قرار البرلمان بنقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا إلى مدينة سرت، يأتي دعما لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس.وباشرت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أعمالها، أمس الثلاثاء، من مقرها في مدينة سرت.وتم عقد اجتماع تشاوري برئاسة فتحي باشاغا، لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.ومن خلال الصفحة الرسمية للحكومة الليبية، قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب الليبي للانعقاد في سرت
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دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، جميع الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر البرلمان في مدينة سرت، الواقعة وسط البلاد.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن "قرار البرلمان بنقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا إلى مدينة سرت، يأتي دعما لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس.
وتم عقد اجتماع تشاوري برئاسة فتحي باشاغا، لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.
ومن خلال الصفحة الرسمية للحكومة الليبية، قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين
، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.