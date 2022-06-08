https://arabic.sputniknews.com/20220608/مسؤول-إيراني-يكشف-حقيقة-وجود-دوافع-إرهابية-وراء-حادث-القطار-شرقي-البلاد-1063296636.html

مسؤول إيراني يكشف حقيقة وجود دوافع إرهابية وراء حادث القطار شرقي البلاد

مسؤول إيراني يكشف حقيقة وجود دوافع إرهابية وراء حادث القطار شرقي البلاد

كشف رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، محمد حسن نامي، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود دوافع إرهابية وراء حادث خروج قطار مشهد (شرق البلاد) عن السكة. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T16:09+0000

2022-06-08T16:09+0000

2022-06-08T16:09+0000

إيران

محطة قطار

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن حسن نامي، نفيه وجود أي دوافع إرهابية وراء حادث القطار شرقي البلادن الذي خرج عن مساره، صباح اليوم.وأكد نامي أن قطار مشهد – يزد خرج عن السكة عند الساعة الـ 5 و22 من فجر اليوم الأربعاء، على بعد 80 كيلو مترا من مدينة طبس، حيث هرعت 8 مروحيات إنقاذ إلى مكان الحادث، برفقة سيارة إسعاف وقامت بنقل المصابين إلى المراكز العلاجية داخل المدن المجاورة.وشدد المسؤول الإيراني على أن مجلس الضمان سيعقد، مساء اليوم، اجتماعا في مدينة طبس، غرب محافظة خراسان الجنوبية، لبحث الجوانب المختلفة التي أدت إلى هذا الحادث.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث خروج قطار ركاب عن مساره.وحسب وكالة "تسنيم"، قال محافظ مدينة طبس في محافظة يزد، علي أكبر رحيمي، إن 4 عربات للقطار من أصل 7 خرجت عن مسارها، صباح اليوم، مضيفا أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 شخصا، مرجحا زيادة عدد الضحايا بسبب خطورة الحادث.وأوضح أنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.وأكد أن وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر توجد حاليا في مكان الحادث وتقوم بفحص العربات وتحديد الإصابات أو القتلى المحتملين.وفي السياق، قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، إن حادث قطار ركاب مشهد- يزد وقع في الساعة 5:35 صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومترا من مدينة طبس.كما ذكرت الوكالة أن العلاقات العامة للسكك الحديدية أوضحت في بيان أن الحادث وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/مصرع-17-وإصابة-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-القضبان-في-إيران-فيديو-1063250398.html

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