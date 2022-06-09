https://arabic.sputniknews.com/20220609/أبخازيا-تتلقى-عرضا-من-اليمن-لإقامة-علاقات-دبلوماسية-واعتراف-متبادل-1063340255.html
أبخازيا تتلقى عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية واعتراف متبادل
أبخازيا تتلقى عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية واعتراف متبادل
تلقت أبخازيا، اليوم الخميس، عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين واعتراف متبادل. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:59+0000
2022-06-09T13:59+0000
2022-06-09T13:59+0000
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وقال السفير المفوض لأبخازيا لدى سوريا، باغرات خطابا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن أبخازيا تلقت عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.وأضاف السفير الأبخازي، "تلقينا اقتراحا رسميا من الجمهورية اليمنية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية واعتراف متبادل ونحن ممتنون لهم جدا على ذلك".وبحسب خطابا، بعد أن يتغير الوضع في اليمن نحو الأفضل، ستبدأ عملية وضع إطار قانوني لإقامة العلاقات الدبلوماسية.بدوره، قال وزير خارجية أبخازيا إينال أردزينبا، للصحفيين إن الجمهورية ستقوم بتحركات تهدف إلى الاتجاه نحو الاعتراف الدولي بسيادة الدولة والشخصية القانونية للبلاد.وقال أردزينبا: "نحن ممتنون لليمن على الحوار. كما تعلمون هناك صعوبات في البلاد. اتفقنا على الانتظار حتى نشكل أساس إقامة العلاقات الدبلوماسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
أبخازيا تتلقى عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية واعتراف متبادل
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تلقت أبخازيا، اليوم الخميس، عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين واعتراف متبادل.
وقال السفير المفوض لأبخازيا لدى سوريا
، باغرات خطابا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن أبخازيا تلقت عرضا من اليمن لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وأضاف السفير الأبخازي
، "تلقينا اقتراحا رسميا من الجمهورية اليمنية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية واعتراف متبادل ونحن ممتنون لهم جدا على ذلك".
وتابع السفير الأبخازي: "نعلم أن الوضع هناك الآن صعب وفي الحقيقة هناك حرب أهلية. وسنتابع التطورات ونأمل أن يستقر الوضع في اليمن ويدخل في مسار سلمي".
وبحسب خطابا، بعد أن يتغير الوضع في اليمن نحو الأفضل، ستبدأ عملية وضع إطار قانوني لإقامة العلاقات الدبلوماسية.
بدوره، قال وزير خارجية أبخازيا إينال أردزينبا، للصحفيين إن الجمهورية ستقوم بتحركات تهدف إلى الاتجاه نحو الاعتراف الدولي بسيادة الدولة والشخصية القانونية للبلاد.
وقال أردزينبا: "نحن ممتنون لليمن على الحوار. كما تعلمون هناك صعوبات في البلاد. اتفقنا على الانتظار حتى نشكل أساس إقامة العلاقات الدبلوماسية".