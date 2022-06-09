https://arabic.sputniknews.com/20220609/أردوغان-نأمل-من-حلفائنا-عدم-الاعتراض-على-عمليتنا-العسكرية-المرتقبة-في-سوريا-1063328254.html
أردوغان: نأمل من حلفائنا عدم الاعتراض على عمليتنا العسكرية المرتقبة في سوريا
أردوغان: نأمل من حلفائنا عدم الاعتراض على عمليتنا العسكرية المرتقبة في سوريا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتفهم حلفاء بلاده القلق التركي الأمني المشروع وعدم الاعتراض على العملية العسكرية المرتقبة في سوريا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:57+0000
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سبوتنيك- أنطاكيا. في السياق ذاته أفادت وسائل إعلام تركية بأن أردوغان قد يأمر اليوم الخميس ببدء عملية عسكرية في شمال سوريا.وقالت شبكة TRT Haber التركية الحكومية، إن أردوغان انتقل إلى موقع التدريبات"Afs-2022" في إزمير، ورجح مراسل القناة، الذي تواجد في موقع التدريب لتغطية التمرين أن يطلق أردوغان العملية في كلمة له.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار أمس الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أردوغان: نأمل من حلفائنا عدم الاعتراض على عمليتنا العسكرية المرتقبة في سوريا
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتفهم حلفاء بلاده القلق التركي الأمني المشروع وعدم الاعتراض على العملية العسكرية المرتقبة في سوريا.
سبوتنيك
- أنطاكيا. في السياق ذاته أفادت وسائل إعلام تركية بأن أردوغان قد يأمر اليوم الخميس ببدء عملية عسكرية في شمال سوريا.
وقالت شبكة TRT Haber التركية الحكومية، إن أردوغان انتقل إلى موقع التدريبات"Afs-2022" في إزمير، ورجح مراسل القناة، الذي تواجد في موقع التدريب لتغطية التمرين أن يطلق أردوغان العملية في كلمة له.
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع التركي
، خلوصي أكار، بأن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.
وقال الوزير، في بيان نُشر في موقع الوزارة على الإنترنت، يوم الثلاثاء الماضي: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، ويجب ألا يحاول أحد إعاقتنا عن تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة".
وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار أمس الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".