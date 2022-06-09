https://arabic.sputniknews.com/20220609/اعتقال-13-إرهابيا-في-روستوف-الروسية-بتهمة-تجنيد-عناصر-تعمل-لصالح-المتطرفين-الأوكرانفيديو-1063315674.html
اعتقال 13 إرهابيا في روستوف الروسية بتهمة تجنيد عناصر تعمل لصالح المتطرفين الأوكران...فيديو
اعتقال 13 إرهابيا في روستوف الروسية بتهمة تجنيد عناصر تعمل لصالح المتطرفين الأوكران...فيديو
اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي 13 إرهابية من خلية حزب التحرير الإسلامي (المحظورة في الاتحاد الروسي)، بتهمة تجنيد الشبان بناء على طلب منظمات إرهابية من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:47+0000
2022-06-09T07:47+0000
2022-06-09T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في التقرير: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية في روستوف باعتقال خلية سرية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "حزب التحرير الإسلامي" تتألف من 13 مواطنا من دول منطقة آسيا الوسطى".وتجدر الإشارة إلى أنه بتنسيق مع أطراف في أوكرانيا، قات المجموعة بنشر أيديولوجية إرهابية في روسيا، وتجنيد مواطنين روس مسلمين وعمال أجانب".يعترف بحزب التحرير الإسلامي كمنظمة إرهابية في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية لعام 2003.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-إرهابيا-كان-يخطط-لتنفيذ-هجوم-في-سوتشي-1062178960.html
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روسيا
اعتقال 13 إرهابيا في روستوف الروسية بتهمة تجنيد عناصر تعمل لصالح المتطرفين الأوكران...فيديو
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اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي 13 إرهابية من خلية حزب التحرير الإسلامي (المحظورة في الاتحاد الروسي)، بتهمة تجنيد الشبان بناء على طلب منظمات إرهابية من أوكرانيا، وفقا لتقرير جهاز الأمن الفيدرالي.
وجاء في التقرير: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية في روستوف باعتقال خلية سرية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "حزب التحرير الإسلامي" تتألف من 13 مواطنا من دول منطقة آسيا الوسطى".
وتجدر الإشارة إلى أنه بتنسيق مع أطراف في أوكرانيا، قات المجموعة بنشر أيديولوجية إرهابية في روسيا، وتجنيد مواطنين روس مسلمين وعمال أجانب".
يعترف بحزب التحرير الإسلامي كمنظمة إرهابية في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية لعام 2003.