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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/اعتقال-13-إرهابيا-في-روستوف-الروسية-بتهمة-تجنيد-عناصر-تعمل-لصالح-المتطرفين-الأوكرانفيديو-1063315674.html
اعتقال 13 إرهابيا في روستوف الروسية بتهمة تجنيد عناصر تعمل لصالح المتطرفين الأوكران...فيديو
اعتقال 13 إرهابيا في روستوف الروسية بتهمة تجنيد عناصر تعمل لصالح المتطرفين الأوكران...فيديو
اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي 13 إرهابية من خلية حزب التحرير الإسلامي (المحظورة في الاتحاد الروسي)، بتهمة تجنيد الشبان بناء على طلب منظمات إرهابية من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:47+0000
2022-06-09T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في التقرير: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية في روستوف باعتقال خلية سرية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "حزب التحرير الإسلامي" تتألف من 13 مواطنا من دول منطقة آسيا الوسطى".وتجدر الإشارة إلى أنه بتنسيق مع أطراف في أوكرانيا، قات المجموعة بنشر أيديولوجية إرهابية في روسيا، وتجنيد مواطنين روس مسلمين وعمال أجانب".يعترف بحزب التحرير الإسلامي كمنظمة إرهابية في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية لعام 2003.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-إرهابيا-كان-يخطط-لتنفيذ-هجوم-في-سوتشي-1062178960.html
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اعتقال 13 إرهابيا في روستوف الروسية بتهمة تجنيد عناصر تعمل لصالح المتطرفين الأوكران...فيديو

07:47 GMT 09.06.2022
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي 13 إرهابية من خلية حزب التحرير الإسلامي (المحظورة في الاتحاد الروسي)، بتهمة تجنيد الشبان بناء على طلب منظمات إرهابية من أوكرانيا، وفقا لتقرير جهاز الأمن الفيدرالي.
وجاء في التقرير: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية في روستوف باعتقال خلية سرية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "حزب التحرير الإسلامي" تتألف من 13 مواطنا من دول منطقة آسيا الوسطى".
وتجدر الإشارة إلى أنه بتنسيق مع أطراف في أوكرانيا، قات المجموعة بنشر أيديولوجية إرهابية في روسيا، وتجنيد مواطنين روس مسلمين وعمال أجانب".
يعترف بحزب التحرير الإسلامي كمنظمة إرهابية في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية لعام 2003.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا كان يخطط لتنفيذ هجوم في سوتشي
13 مايو, 10:48 GMT
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