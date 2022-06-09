عربي
السيسي: لا بديل عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الأردن-ومصر-يوقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-مجال-الثروات-المعدنية-والنفط-والغاز-الطبيعي-1063333195.html
الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي
الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي
وقعت الحكومتان الأردنية والمصرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:07+0000
2022-06-09T12:07+0000
اقتصاد
مصر
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لـ "وكالة الأنباء السعودية".وفي مجال الذهب تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-البترول-المصري-تم-توصيل-الغاز-إلى-73-مليون-وحدة-سكنية-خلال-8-سنوات-1062896970.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_118:0:1681:1172_1920x0_80_0_0_96bf66a78692544fd401986bd8a9cc8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مصر, أخبار الأردن

الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي

12:07 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبرTelegram
وقعت الحكومتان الأردنية والمصرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي.
ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لـ "وكالة الأنباء السعودية".
وفي مجال الذهب تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين.
وزير البترول المصري طارق الملا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
وزير البترول المصري: تم توصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات
30 مايو, 13:51 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала