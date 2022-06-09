https://arabic.sputniknews.com/20220609/الأردن-ومصر-يوقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-مجال-الثروات-المعدنية-والنفط-والغاز-الطبيعي-1063333195.html
الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي
الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي
وقعت الحكومتان الأردنية والمصرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:07+0000
2022-06-09T12:07+0000
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اقتصاد
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ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لـ "وكالة الأنباء السعودية".وفي مجال الذهب تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-البترول-المصري-تم-توصيل-الغاز-إلى-73-مليون-وحدة-سكنية-خلال-8-سنوات-1062896970.html
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اقتصاد, مصر, أخبار الأردن
الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي
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وقعت الحكومتان الأردنية والمصرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي.
ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا
.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لـ "وكالة الأنباء السعودية"
.
وفي مجال الذهب تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين.