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الأمير وليام يتخفى في صورة بائع مجلات لمساعدة المشردين... صور
الأمير وليام يتخفى في صورة بائع مجلات لمساعدة المشردين... صور
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا للأمير البريطاني وليام، وهو متخفي ‏في صورة بائع مجلات في لندن، وذلك من أجل قضية خيرية.‏ 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T20:52+0000
2022-06-09T20:52+0000
مجتمع
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بريطانيا
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وتم رصد الأمير وليام في شوارع العاصمة البريطانية، ويبيع نسخا من مجلة "The Big Issue"، المخصصة لدعم المشردين ومن لا مأوى لهم.وفي مهنته الجديدة، ارتدى نجل ولي العهد البريطاني قبعة وسترة بيسبول حمراء اللون، وهو الزي الرسمي لبائعي المجلة، بينما كان يحاول إغراء المارة في منطقة وستمنستر لشراء نسخة.وكان أول من اكتشف وجود الأمير وليام بالشارع هو ريتشارد هانانت، الذي التقط صورة معه، ونشرت على منصة التوظيف "لينكد إن".يشار إلى أن الأمير وليام يعمل منذ فترة طويلة في قضايا التشرد، وكان أحد رعاة مؤسسة "سنتربوينت" الخيرية، التي تعمل على هذه المشكلة منذ عام 2005
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مجتمع, منوعات, بريطانيا

الأمير وليام يتخفى في صورة بائع مجلات لمساعدة المشردين... صور

20:52 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALالأمير البريطاني وليام
الأمير البريطاني وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
الأمير البريطاني وليام
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا للأمير البريطاني وليام، وهو متخفي ‏في صورة بائع مجلات في لندن، وذلك من أجل قضية خيرية.‏
وتم رصد الأمير وليام في شوارع العاصمة البريطانية، ويبيع نسخا من مجلة "The Big Issue"، المخصصة لدعم المشردين ومن لا مأوى لهم.
وفي مهنته الجديدة، ارتدى نجل ولي العهد البريطاني قبعة وسترة بيسبول حمراء اللون، وهو الزي الرسمي لبائعي المجلة، بينما كان يحاول إغراء المارة في منطقة وستمنستر لشراء نسخة.
وكان أول من اكتشف وجود الأمير وليام بالشارع هو ريتشارد هانانت، الذي التقط صورة معه، ونشرت على منصة التوظيف "لينكد إن".
يشار إلى أن الأمير وليام يعمل منذ فترة طويلة في قضايا التشرد، وكان أحد رعاة مؤسسة "سنتربوينت" الخيرية، التي تعمل على هذه المشكلة منذ عام 2005
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