الأمير وليام يتخفى في صورة بائع مجلات لمساعدة المشردين... صور
© AFP 2022 / DANIEL LEALالأمير البريطاني وليام
الأمير البريطاني وليام
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا للأمير البريطاني وليام، وهو متخفي في صورة بائع مجلات في لندن، وذلك من أجل قضية خيرية.
وتم رصد الأمير وليام في شوارع العاصمة البريطانية، ويبيع نسخا من مجلة "The Big Issue"، المخصصة لدعم المشردين ومن لا مأوى لهم.
وفي مهنته الجديدة، ارتدى نجل ولي العهد البريطاني قبعة وسترة بيسبول حمراء اللون، وهو الزي الرسمي لبائعي المجلة، بينما كان يحاول إغراء المارة في منطقة وستمنستر لشراء نسخة.
#NEW Prince William was spotted by the public this week in the streets selling the @BigIssue mag. It’s a weekly magazine sold by homeless or vulnerably housed people, their mission is to dismantle poverty by creating opportunities.— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) June 9, 2022
Read the brilliant recounting in the pic! pic.twitter.com/tAfHCDFGhy
Prince William is he poses with a fellow Big Issue seller as they wear matching uniforms. He is pictured with London Cab driver Neil Kramer, from east London, and a another Big Issue seller. Prince was spotted standing in Rochester Row, Westminster, to quietly sell the magazine pic.twitter.com/fNccy7mAKu— Royal Family & (@RoyalsFamily999) June 9, 2022
وكان أول من اكتشف وجود الأمير وليام بالشارع هو ريتشارد هانانت، الذي التقط صورة معه، ونشرت على منصة التوظيف "لينكد إن".
يشار إلى أن الأمير وليام يعمل منذ فترة طويلة في قضايا التشرد، وكان أحد رعاة مؤسسة "سنتربوينت" الخيرية، التي تعمل على هذه المشكلة منذ عام 2005