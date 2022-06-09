https://arabic.sputniknews.com/20220609/الإمارات-تحذر-من-أسعار-غير-مسبوقة-إذا-ما-تم-حظر-النفط-الروسي-1063333319.html
الإمارات تحذر من أسعار "غير مسبوقة" إذا ما تم حظر النفط الروسي
الإمارات تحذر من أسعار "غير مسبوقة" إذا ما تم حظر النفط الروسي
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن ذروتها، لكنها قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في حال إزالة موارد الطاقة الروسية من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:15+0000
2022-06-09T12:15+0000
2022-06-09T12:19+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
وحذر وزير الطاقة الإماراتي من أنه بدون مزيد من الاستثمار حول العالم لن تتمكن أوبك + من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من وباء فيروس كورونا، وقد تصل الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة" إذا تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.وقال المزروعي: "أسعار النفط، عند المستويات الحالية للاستهلاك العالمي، ما زالت بعيدة عن بلوغ الذروة حيث لم يتعافى الطلب في الصين بالكامل بعد. وتهدد عودته بإرهاق السوق العالمية المقيدة بالفعل بمحدودية الإمدادات".ووفقا له، لن تتمكن أوبك+ من ضمان إمدادات نفطية كافية بعد تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا خصوصا أن الطلب لم يعد بشكل طبيعي إلى الأسواق الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وزير-الطاقة-الإماراتي-ينتقد-جهود-أوبك--لزيادة-إنتاج-النفط-1063275088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الإمارات تحذر من أسعار "غير مسبوقة" إذا ما تم حظر النفط الروسي
12:15 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن ذروتها، لكنها قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في حال إزالة موارد الطاقة الروسية من السوق العالمية.
وحذر وزير الطاقة الإماراتي من أنه بدون مزيد من الاستثمار حول العالم لن تتمكن أوبك + من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من وباء فيروس كورونا، وقد تصل الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة" إذا تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية
.
وقال المزروعي: "أسعار النفط، عند المستويات الحالية للاستهلاك العالمي، ما زالت بعيدة عن بلوغ الذروة حيث لم يتعافى الطلب في الصين بالكامل بعد. وتهدد عودته بإرهاق السوق العالمية المقيدة بالفعل بمحدودية الإمدادات".
ووفقا له، لن تتمكن أوبك+ من ضمان إمدادات نفطية كافية بعد تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا خصوصا أن الطلب لم يعد بشكل طبيعي إلى الأسواق الصينية.