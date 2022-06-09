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الإمارات تحذر من أسعار "غير مسبوقة" إذا ما تم حظر النفط الروسي
الإمارات تحذر من أسعار "غير مسبوقة" إذا ما تم حظر النفط الروسي
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن ذروتها، لكنها قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في حال إزالة موارد الطاقة الروسية من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:15+0000
2022-06-09T12:19+0000
روسيا
العالم العربي
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وحذر وزير الطاقة الإماراتي من أنه بدون مزيد من الاستثمار حول العالم لن تتمكن أوبك + من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من وباء فيروس كورونا، وقد تصل الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة" إذا تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.وقال المزروعي: "أسعار النفط، عند المستويات الحالية للاستهلاك العالمي، ما زالت بعيدة عن بلوغ الذروة حيث لم يتعافى الطلب في الصين بالكامل بعد. وتهدد عودته بإرهاق السوق العالمية المقيدة بالفعل بمحدودية الإمدادات".ووفقا له، لن تتمكن أوبك+ من ضمان إمدادات نفطية كافية بعد تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا خصوصا أن الطلب لم يعد بشكل طبيعي إلى الأسواق الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وزير-الطاقة-الإماراتي-ينتقد-جهود-أوبك--لزيادة-إنتاج-النفط-1063275088.html
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روسيا, العالم العربي

الإمارات تحذر من أسعار "غير مسبوقة" إذا ما تم حظر النفط الروسي

12:15 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 09.06.2022)
© Sputnik . Boris Babanov / الذهاب إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن ذروتها، لكنها قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في حال إزالة موارد الطاقة الروسية من السوق العالمية.
وحذر وزير الطاقة الإماراتي من أنه بدون مزيد من الاستثمار حول العالم لن تتمكن أوبك + من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من وباء فيروس كورونا، وقد تصل الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة" إذا تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وقال المزروعي: "أسعار النفط، عند المستويات الحالية للاستهلاك العالمي، ما زالت بعيدة عن بلوغ الذروة حيث لم يتعافى الطلب في الصين بالكامل بعد. وتهدد عودته بإرهاق السوق العالمية المقيدة بالفعل بمحدودية الإمدادات".
ووفقا له، لن تتمكن أوبك+ من ضمان إمدادات نفطية كافية بعد تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا خصوصا أن الطلب لم يعد بشكل طبيعي إلى الأسواق الصينية.
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
وزير الطاقة الإماراتي ينتقد جهود "أوبك +" لزيادة إنتاج النفط
أمس, 12:10 GMT
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