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https://arabic.sputniknews.com/20220609/البنك-المركزي-الأوروبي-يثبت-الفائدة-ويؤكد-رفعها-الشهر-المقبل-1063342446.html
البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويؤكد رفعها الشهر المقبل
البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويؤكد رفعها الشهر المقبل
قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إن مجلس إدارته قرر تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0%، الذي يتبناه منذ عام 2016. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:28+0000
2022-06-09T14:28+0000
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وذكر المصرف إن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ستزيد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس المحافظين في يوليو/ تموز المقبل.وجاء في بيان: "في غضون ذلك، قرر مجلس الإدارة ترك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع دون تغيير عند 0.00% و0.25% وسالب 0.50% على التوالي".وأضاف أن زيادة أخرى ستتبع في سبتمبر/ أيلول، وسيعتمد نطاقها على توقعات التضخم متوسطة الأجل المحدثة، وبناء على التقييم الحالي، يتوقع مجلس الإدارة أن زيادة تدريجية ومستمرة في أسعار الفائدة سوف تكون مناسبة.
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اقتصاد

البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويؤكد رفعها الشهر المقبل

14:28 GMT 09.06.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إن مجلس إدارته قرر تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0%، الذي يتبناه منذ عام 2016.
موسكو- سبوتنيك. وذكر المصرف إن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ستزيد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس المحافظين في يوليو/ تموز المقبل.
وجاء في بيان: "في غضون ذلك، قرر مجلس الإدارة ترك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع دون تغيير عند 0.00% و0.25% وسالب 0.50% على التوالي".
وأضاف أن زيادة أخرى ستتبع في سبتمبر/ أيلول، وسيعتمد نطاقها على توقعات التضخم متوسطة الأجل المحدثة، وبناء على التقييم الحالي، يتوقع مجلس الإدارة أن زيادة تدريجية ومستمرة في أسعار الفائدة سوف تكون مناسبة.
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