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https://arabic.sputniknews.com/20220609/الجيش-المغربي-يتسلم-أنظمة-دفاعية-مضادة-للطائرات-والصورايخ-من-فرنسا-1063325103.html
الجيش المغربي يتسلم أنظمة دفاعية مضادة للطائرات والصورايخ‬ من فرنسا
الجيش المغربي يتسلم أنظمة دفاعية مضادة للطائرات والصورايخ‬ من فرنسا
تسلم الجيش المغربي، من فرنسا، أول أنظمة دفاع مضادة للطائرات والصواريخ، قصيرة المدى "VL MICA". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:55+0000
2022-06-09T09:55+0000
أخبار المغرب اليوم
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وتسلمت القوات المسلحة المغربية، خلال الأسابيع الماضية، أول بطاريتين من نظام الدفاع الجوي قصير المدى، بحسب موقع "هيسبريس" المغربي.وكان المغرب وقع، في عام 2019، عقدي أسلحة مع فرنسا، بلغت قيمتهما ما يقرب من 400 مليون يورو.واشتمل العقد الأول على أنظمة مدفعية قيصر، مقابل 200 مليون، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي قصير المدى VL Mica، مقابل 200 أخرى.ومن المتوقع أن تشمل طلبات الجيش المغربي، خلال الفترة المقبلة، صفقات جديدة لطائرات Barak 8 الإسرائيلية، وربما باتريوت أمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الجيش-المغربي-يختتم-مناورات-مشتركة-مع-نظيره-الفرنسي-شرقي-البلاد-1060447520.html
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أخبار المغرب اليوم

الجيش المغربي يتسلم أنظمة دفاعية مضادة للطائرات والصورايخ‬ من فرنسا

09:55 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Karim Selmaouiالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Karim Selmaoui
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تسلم الجيش المغربي، من فرنسا، أول أنظمة دفاع مضادة للطائرات والصواريخ، قصيرة المدى "VL MICA".
وتسلمت القوات المسلحة المغربية، خلال الأسابيع الماضية، أول بطاريتين من نظام الدفاع الجوي قصير المدى، بحسب موقع "هيسبريس" المغربي.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
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وكان المغرب وقع، في عام 2019، عقدي أسلحة مع فرنسا، بلغت قيمتهما ما يقرب من 400 مليون يورو.
واشتمل العقد الأول على أنظمة مدفعية قيصر، مقابل 200 مليون، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي قصير المدى VL Mica، مقابل 200 أخرى.
ومن المتوقع أن تشمل طلبات الجيش المغربي، خلال الفترة المقبلة، صفقات جديدة لطائرات Barak 8 الإسرائيلية، وربما باتريوت أمريكي.
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