https://arabic.sputniknews.com/20220609/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تخطط-لجولة-جديدة-من-الحوار-الاستراتيجي-مع-موسكو-1063357859.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تخطط لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تخطط لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو
أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لجولة جديدة من الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيرًا إلى دعوة واشنطن... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T19:52+0000
2022-06-09T19:52+0000
2022-06-09T19:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الحوار الاستراتيجي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "بعد بدء روسيا حربها الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا علقنا المشاركة في حوار الاستقرار الاستراتيجي ولا نخطط حاليًا لعقد جولة جديدة. على روسيا اختيار طريق الدبلوماسية وليس الحرب والعدوان".وقال سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الشهر الماضي، إن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي بمجرد أن يصبح الجانب الأمريكي الذي أوقف الحوار مستعدا لذلك.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إنه لو كان الأمر يتوقف على روسيا فقط، لعادت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة "تصفير" الصراع الدبلوماسي، إلا أن الإدارة الأمريكية، "تنزلق على نفس المنحدر".وشاب العلاقات بين البلدين التوتر خلال الفترة الماضية بسبب ملفات كثيرة، بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات تجسس وتدخل بالانتخابات وحقوق وحريات وديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20210427/الخارجية-الأمريكية-لـسبوتنيك-نسعى-لحوار-مع-روسيا-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1048828477.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الحوار الاستراتيجي
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تخطط لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو
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أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لجولة جديدة من الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيرًا إلى دعوة واشنطن لموسكو إلى "اختيار طريق الدبلوماسية لا العدوان" في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "بعد بدء روسيا حربها الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا علقنا المشاركة في حوار الاستقرار الاستراتيجي ولا نخطط حاليًا لعقد جولة جديدة. على روسيا اختيار طريق الدبلوماسية وليس الحرب والعدوان".
وقال سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الشهر الماضي، إن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي
بمجرد أن يصبح الجانب الأمريكي الذي أوقف الحوار مستعدا لذلك.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إنه لو كان الأمر يتوقف على روسيا فقط، لعادت العلاقات بين موسكو وواشنطن
إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة "تصفير" الصراع الدبلوماسي، إلا أن الإدارة الأمريكية، "تنزلق على نفس المنحدر".
وشاب العلاقات بين البلدين التوتر خلال الفترة الماضية بسبب ملفات كثيرة، بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات تجسس وتدخل بالانتخابات وحقوق وحريات وديمقراطية.