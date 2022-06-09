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https://arabic.sputniknews.com/20220609/الخارجية-الأميركية-نستطيع-مع-الأوروبيين-إخراج-نصف-كمية-الحبوب-التي-كانت-أوكرانيا-تصدرها-1063343275.html
الخارجية الأميركية: نستطيع مع الأوروبيين إخراج نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها
الخارجية الأميركية: نستطيع مع الأوروبيين إخراج نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها
أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأمن الغذائي العالمي كاري فاولر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيعان إمداد السوق العالمية بأكثر من نصف كمية... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:39+0000
2022-06-09T14:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال فاولر: "كانت أوكرانيا تصدر نحو 6 ملايين طن من الحبوب شهريا، وقد توقفت عن ذلك في مارس/آذار وأبريل/نيسان وصدرت كمية ضئيلة للغاية.وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده تعمل بجد مع شركائها الأوروبيين لإخراج أكبر كمية ممكنة من الحبوب (من أوكرانيا)، لكنها ستكون نصف الكمية التي كانت تُصدر في السابق على أقصى تقدير.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى تركيا والشرق الأوسط لم تنجز بعد والعمل في هذا الاتجاه مستمر.ورد بيسكوف على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت هناك بالفعل اتفاقيات رسمية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة ميليتوبول إلى تركيا أو دول أخرى في الشرق الأوسط قائلا: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد والعمل مستمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الكرملين-يعلق-على-مصير-إمدادات-الحبوب-إلى-الغرب-من-أوكرانيا-1063330020.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأميركية: نستطيع مع الأوروبيين إخراج نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها

14:39 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأمن الغذائي العالمي كاري فاولر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيعان إمداد السوق العالمية بأكثر من نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها قبل بدء العملية العسكرية الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال فاولر: "كانت أوكرانيا تصدر نحو 6 ملايين طن من الحبوب شهريا، وقد توقفت عن ذلك في مارس/آذار وأبريل/نيسان وصدرت كمية ضئيلة للغاية.
وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده تعمل بجد مع شركائها الأوروبيين لإخراج أكبر كمية ممكنة من الحبوب (من أوكرانيا)، لكنها ستكون نصف الكمية التي كانت تُصدر في السابق على أقصى تقدير.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
الكرملين يعلق على مصير إمدادات الحبوب إلى الغرب من أوكرانيا
11:28 GMT
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى تركيا والشرق الأوسط لم تنجز بعد والعمل في هذا الاتجاه مستمر.
ورد بيسكوف على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت هناك بالفعل اتفاقيات رسمية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة ميليتوبول إلى تركيا أو دول أخرى في الشرق الأوسط قائلا: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد والعمل مستمر".
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