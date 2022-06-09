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السعودية تقدم منحة بـ30 مليون دولار لأفغانستان
السعودية تقدم منحة بـ30 مليون دولار لأفغانستان
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:46+0000
2022-06-09T14:46+0000
السعودية
أخبار أفغانستان اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى التوقيع على تقديم المنحة بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة الرياض اليوم.وأوضحت أن هذه المنحة استمراراً لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني الشقيق من جسور إغاثية جوية وبرية.وأشارت إلى أن السعودية دعمت خلال العقود الماضية أفغانستان بعدد من المشاريع، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال.وأفادت بأن ذلك، يأتي انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق.
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السعودية, أخبار أفغانستان اليوم

السعودية تقدم منحة بـ30 مليون دولار لأفغانستان

14:46 GMT 09.06.2022
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أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى التوقيع على تقديم المنحة بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة الرياض اليوم.
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وأضافت أن الهدف من المنحة هو "المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأوضحت أن هذه المنحة استمراراً لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني الشقيق من جسور إغاثية جوية وبرية.
وأشارت إلى أن السعودية دعمت خلال العقود الماضية أفغانستان بعدد من المشاريع، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال.
وأفادت بأن ذلك، يأتي انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق.
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