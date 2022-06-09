https://arabic.sputniknews.com/20220609/الفاو-الحبوب-العالقة-في-موانئ-أوكرانيا-لا-تشكل-سوى-02-من-إجمالي-الإنتاج-العالمي-1063329782.html
الفاو: الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا لا تشكل سوى 0.2% من إجمالي الإنتاج العالمي
الفاو: الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا لا تشكل سوى 0.2% من إجمالي الإنتاج العالمي
قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء في العالم واضحة، ولم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:27+0000
2022-06-09T11:27+0000
2022-06-09T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال كوبياكوف: "هناك بالفعل أزمة غذائية، لم تبدأ بالأمس، على مدى السنوات الست الماضية كان معدل الجوع ينمو بنحو عشرة ملايين شخص سنويا".وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل 0.2% من إجمالي إنتاج الحبوب في العالم. أي أنها أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".ووفقا له، فإن عدم استلام الحبوب من قبل المستهلكين يسبب زيادة في الأسعار في البلدان الاستهلاكية وزيادة المخاوف المتعلقة بإمدادات الحبوب في المستقبل.قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.ووفقا للافروف فإن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها دون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/لافروف-على-كييف-التوقف-عن-تأخير-عملية-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1063319496.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
الفاو: الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا لا تشكل سوى 0.2% من إجمالي الإنتاج العالمي
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قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء في العالم واضحة، ولم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى السنوات الأخيرة، والأحداث الأوكرانية فاقمتها فقط.
وقال كوبياكوف: "هناك بالفعل أزمة غذائية، لم تبدأ بالأمس، على مدى السنوات الست الماضية كان معدل الجوع ينمو بنحو عشرة ملايين شخص سنويا".
وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل 0.2% من إجمالي إنتاج الحبوب في العالم. أي أنها أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".
ووفقا له، فإن عدم استلام الحبوب من قبل المستهلكين يسبب زيادة في الأسعار في البلدان الاستهلاكية وزيادة المخاوف المتعلقة بإمدادات الحبوب في المستقبل.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.
ووفقا للافروف فإن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها دون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.